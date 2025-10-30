立委見證好居學院啟動 開啟高齡友善宅新章

為推動台灣高齡友善社會的永續發展，銀光好居行動聯盟30日舉辦「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，象徵銀光好居從場域實踐邁向系統性人才培育的新階段，將開啟高齡友善住宅與專業教育融合的嶄新篇章。

典禮現場嘉賓雲集，除了所有獲獎單位的代表外，包括銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫、立委許宇甄、銀光好居行動聯盟召集人許育寧，以及多位銀光好居標章評審委員、業師代表與縣市政府高齡友善政策主責單位。

朱立倫致詞時表示，七年前創立銀光未來創新協會，很早就關注高齡友善居住議題，結合公益團體、縣市政府、學者專家共同研商如何樣克服高齡居住問題，好居不只是建築，還要結合社區及周邊環境，一起做到高齡友善，從建築本身、醫療設備、照顧長輩身心靈，全方位考量。

朱立倫提到，聯盟進行過國內外實地考察，去年推出銀光好居制度，上半年完成第一批認證，今天增加新的四家認證。行動聯盟致力推廣銀光好居觀念，如果不管政府或民間都接受，大家就能居在銀光好居環境中。

朱立倫表示，雖然他卸任國民黨主席，但是擔任銀光好居行動聯盟主席是延續的，他永遠是推動高齡友善居住志工。大家一起努力，不只是修一棟房子，而是在重建一種「能安心生活的環境」。希望讓每一位長者，都能住得安全、有尊嚴，也讓家庭更放心。

朱立倫表示，這次通過認證的單位，包括來自不同地區的優秀案例：像是「中壢一號社會住宅」及「五股老人公寓」，此外花蓮「吉安銀光好宅大廈」及「邁爾斯健康聚樂長照園區」獲得候選資格等，他們在設計上注重安全無障礙，也讓長者能與社區互動、參與生活。

朱立倫說，這些案例證明，高齡友善住宅不只是政策的口號，而是可以在各地真正落實的生活樣貌。特別感謝今天到場的評審委員以及參與的合作單位等，也感謝在背後默默支持的公會、社會福利團體與企業夥伴，讓銀光好居能夠從理念、到倡議最後變成現實。

許宇甄致詞時指出，當前中央政府在高齡友善住宅政策上進展緩慢，長者租屋與無障礙環境推動困境已極為嚴峻。許多長者仍居住於無電梯老舊公寓，甚至出現「宅老人老」、「雙老家庭」與「租屋歧視」等現象。

許宇甄表示，這不僅是社會問題，更是國家責任。中央政府不能再用補貼替代制度，不能再讓老年人有錢也租不到房。

許宇甄建議，政府應參考日本《確保高齡者居住安定法》與美國《公平住宅法案》的成功經驗，建立高齡租賃保障、住宅改造補助及反歧視機制，並儘速成立跨部會「銀光好居推動委員會」，統籌高齡住宅政策推動與標準制定。

四單位獲銀光好居標章 展現高齡友善新典範

今年共有四個單位通過審查，其中「中壢一號社會住宅」與「五股老人公寓」獲頒「銀光好居五星標章」，「吉安銀光好宅大廈」與「邁爾斯健康聚樂長照園區」則榮獲「候選證書」。這四個單位展現不同地理與社區背景下的高齡友善創新樣貌。

「中壢一號社會住宅」以「共融共好」為核心理念，打造出兼具世代共居與生活服務的全齡社區。該住宅引入智慧建築管理系統、低碳節能設計與公共共餐空間，強化社區互助連結，並整合在地健康促進課程與高齡志工行動，實現「居住、健康、陪伴」三位一體的生活模式。

「五股老人公寓」則以「安定老後、共伴生活」為願景，園區內設有休憩花園、共餐廚房與醫療支援服務，讓長者能在熟悉的社區中持續生活。其導入「綠色永續生活圈」概念，透過魚菜共生、生態種植與環保節能設計，打造出可自給自足、互助共榮的生活環境，成為高齡社區經營的典範。

「吉安銀光好宅大廈」則以「小規模多機能」為基礎，結合地方創生與在地照顧力量，開創高齡者熟齡換屋新模式。該好宅讓長者可在熟悉的社區中轉換至更友善、安全的住宅環境，並透過多元共學活動、社區關懷據點等機制，讓長者不僅「安居」，更能「樂居」。

「邁爾斯健康聚樂長照園區」則以「健康老化」與「生活美學」為核心，將照護、休閒與社交融合於園區規劃中。園區以俱樂部式運作，長者可依自身狀況選擇活動強度與參與模式，實踐「自主生活、自我選擇」的銀光精神。