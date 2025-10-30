快訊

低總價、交通題材 成為房市冷風下兩大撐盤要件

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
低總價，交通題材，成為房市冷風下兩大撐盤要件。圖／中信房屋提供
低總價，交通題材，成為房市冷風下兩大撐盤要件。圖／中信房屋提供

房市量縮、觀望氣氛濃厚之際，「低總價」與「交通建設」成為支撐市場的兩股力量。住展雜誌彙整北北桃竹地區新案顯示，今年最低總價預售案分別為台北市大同區「伊寧橋寓」860萬元、新北淡水「員邦徊」675萬元、桃園大園「福興豐藏II」233萬元及新竹湖口「遠揚居易II」559萬元，除新北外，其他地區皆較去年同期更低，顯示建商積極以「壓總價」策略應對買氣疲弱。

市場人士表示，房市在管控下，交易冷淡，不過，在價格或是交通建設加持下，當地房市仍有機會開出好成績。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價時代下的低總案不是位於蛋白區，就是在非都市計畫區；另一方面則是小坪數與低樓層的屋況，「但能因為地段、產品情況壓低總價，確實較有利銷售」。

另一方面，如果有交通加持，也對房價有所支撐，新北捷運三鶯線預計年底完工、明年3月通車，延伸八德段亦獲行政院核定，沿線房價隨之出現分化。台灣房屋集團趨勢中心統計，近兩年三鶯線各站點住宅價格漲跌不一，其中桃園大湳站年漲幅23%最高，陶瓷老街站年漲9.7%，但桃園LB13站年減14.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「未來三鶯線完工之後，將大幅改善鶯歌、三峽通勤族的交通便利性，進一步帶動沿線生活圈的房市熱度」，不過他也指出，八德延伸段仍待動工，「由於與主線的開發進度不同，所以現階段價格波動明顯」。

台灣房屋鶯歌加盟店店東許詠甯指出，目前鶯歌全新大樓單價約42至45萬元，2房格局有低總價、符合新青安貸款條件的優勢，總價約1300至1400萬元最受年輕人歡迎。

房市 三鶯線

