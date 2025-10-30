太陽能結構進入變革期 台廠海外布局重新洗牌

台灣智慧能源周開展，今年罕見開幕式未見任何政府官員出席誌慶，氣氛顯得異常，業者形容此刻負責審查人員都避談前朝訂出的太陽光電達成目標。一位上市公司負責人對此無奈地說：「現況幾乎是爹不疼、娘不愛！」不過也有業者苦笑說：「業界綠電需求仍是供不應求，現況應只是釐清相當法規，目標不僅未改變，在開發時程延宕，可預見未來國內外需求將會爆衝！」

這是今年台灣智慧能源周，參展幾位重量級人員不願表明身份，對當前太陽能產業陷入低迷，但也看到明後年可觀綠電需求的亮麗前景，靜待陰霾早日消散。

有成精密董事長陳思銘，是國內少數將重心放在海外，且這幾年轉型輕資產，專注太陽能模組、案場設計，在海外興建電廠，待完工再轉售維持經營彈性的綠電開發商。

有成精密董事長陳思銘今日在展場受訪時表示，全球太陽能產業正迎來結構性變化。隨著政策補貼退場、歐洲需求疲弱、亞洲與美國市場重整，台灣太陽能業者面臨新一輪挑戰與轉機。業界人士指出，台灣過去仰賴政策帶動的安裝市場已進入瓶頸期，接下來三年將以「屋頂型」與「綠電直售」為主要成長來源，而海外市場則呈現明顯分化。

「台灣太陽能市場其實跟世界有點脫節，結構正在改變。」陳思銘指出，國內土地資源有限，地面型案場逐漸飽和，未來主要成長動能來自強制屋頂型裝設與舊系統更新（repowering）需求。尤其隨著綠電價格高於躉購費率（FiT），企業為取得再生能源憑證，投資意願顯著提升，讓原本不願裝設的業主開始重返市場。

陳思銘進一步解析，相較國內市場的緩步調整，海外市場變化更為劇烈。歐洲今年成為近十年來最弱勢的一年，受到戰爭、通膨與高利率拖累，GDP疲軟導致住宅端與商業投資明顯縮手。「歐洲前幾年因為沒有設上限，大量裝設太陽能，但電網負荷與補貼壓力太大，政府現在反而在修法限縮新增案量。」業者指出，這波修正也讓許多中小系統商退出市場。

反觀南半球市場則成為台廠的新支撐。澳洲與紐西蘭因政策推動分散式發電、地理條件優越，加上中國業者陸續撤出，留下龐大缺口。有成精密等台廠在當地深耕十餘年，憑藉品牌與通路基礎站穩腳步。陳思銘說：「澳洲一年約有3GW需求，我們預期明年在紐澳市場會比今年成長五成。」陳思銘指出，台廠在防鹽害、住宅型模組等利基市場具優勢，將持續拓展。

美國市場則因地緣政治而出現新契機。美國政府對中資設限、要求「Made in USA」或美國私營企業持股超過八成，短期為台灣帶來新訂單詢問潮。業者認為，這雖是可遇不可求的短期機會，但中國業者早已提前布局，在印度、埃及設廠「換身分」輸美，未來競爭壓力仍將迅速回歸。

整體而言，太陽能產業的結構性調整已成定局。從區域來看，歐洲步入盤整、紐澳崛起、美國暫時開窗；從產品面來看，台灣市場回歸屋頂型與綠電直售；從成本面來看，中國依舊佔據壓倒性優勢。「中國模組電子成本僅四美分，台灣約十美分；封裝成本差距兩美分，整體製造成本甚至可低至台灣的三分之一。」業者坦言，台灣若要突圍，唯有靠差異化、品牌信任與長期售後，才能在全球重組的光電版圖中站穩腳步。