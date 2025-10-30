快訊

影／桃園邁向AI與綠能城市新里程碑 「沙崙智慧產業園區」今動土

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
今舉行動土典禮的「沙崙智慧產業園區」開發面積約9.45公頃，預計於2029年完工，將提供逾6公頃產業用地，可創造400個以上就業機會。記者陳恩惠／攝影
今舉行動土典禮的「沙崙智慧產業園區」開發面積約9.45公頃，預計於2029年完工，將提供逾6公頃產業用地，可創造400個以上就業機會。記者陳恩惠／攝影

桃市府今在大園區舉辦「沙崙智慧產業園區」動土典禮，市長張善政偕同地政局長蔡金鐘及多位產業代表出席，宣告園區正式啟動。張善政表示，這是桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，未來將結合航空城及周邊產業園區，打造北台灣高科技產業聚落。

「沙崙智慧產業園區」開發面積約9.45公頃，今年9月22日通過開發計畫，10月20日核准設置；地理位置優越，鄰近台61線西濱快速道路，距桃園國際機場15分鐘車程，至台北港也只需25分鐘，未來將成為北台灣產業鏈的重要樞紐，園區預計於2029年完工，將提供逾6公頃產業用地，可創造400個以上就業機會。

張善政指出，桃園是台灣科技產業重鎮，去年工業總產值達4.07兆元，連續多年居全台之冠，隨著中央推動「桃竹苗大矽谷」政策，已吸引眾多國內外科技大廠進駐，顯示桃園產業發展潛力雄厚，未來市府將持續與企業、在地居民合作，讓沙崙智慧產業園區成為桃園產業升級的新引擎。

他表示，園區將引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等智慧科技產業，以低污染、低耗水、低耗能為原則，，打造前瞻性科技聚落。同時，園區將與沙崙、大園、觀音及桃園科技工業區串聯，結合航空城計畫，形成完整的產業生態網絡，實現生態與生產共榮。

在綠能方面，園區將導入太陽能發電系統，推動再生能源應用，並輔導廠商導入節能設計，降低能源消耗；管理系統方面則將採用智慧節電、水資源管理與空氣品質監測技術，打造以「綠智慧」為核心的產業示範園區。

張善政感謝地政局、市府各局處努力，以及地方鄉親與各界的支持與指導，期許沙崙智慧產業園區成為桃園產業升級的新亮點，引領桃園邁向智慧與低碳城市的典範。

