聽新聞
0:00 / 0:00
高雄市旗美汙水處理廠拔頭籌 全國首座完成碳中和
高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，率先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，成為全國首座完成碳中和的汙水處理廠。
水利局長蔡長展表示，響應「2050淨零排放」政策，水利局去年10月爭取到內政部國土管理署補助，辦理旗美汙水處理廠碳中和改善統包工程，總經費達8964萬元。依PAS 2060標準，以自我宣告方式進行碳中和成果確認與公開，確保減碳成效透明。
水利局指出，旗美廠透過設備汰換與節能改善，推動多項減碳措施，包括更換小馬力鼓風機與抽水泵等，今年上半年二氧化碳排放量由去年的316噸降至183噸，減排成果顯著。
另水利局也在中區汙水處理廠設置太陽能板，取得217張綠電憑證，折抵部分碳排放，並購買外部碳權80噸，全面抵減剩餘排放量。旗美廠完成碳中和自我宣告後，預計在明年推動ISO 14068第三方獨立查證，確保碳盤查精確性。未來也將以旗美廠為示範基地，推廣減碳經驗至其他汙水廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言