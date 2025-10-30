高雄市旗美汙水處理廠拔頭籌 全國首座完成碳中和

高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，率先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，成為全國首座完成碳中和的汙水處理廠。

水利局長蔡長展表示，響應「2050淨零排放」政策，水利局去年10月爭取到內政部國土管理署補助，辦理旗美汙水處理廠碳中和改善統包工程，總經費達8964萬元。依PAS 2060標準，以自我宣告方式進行碳中和成果確認與公開，確保減碳成效透明。

水利局指出，旗美廠透過設備汰換與節能改善，推動多項減碳措施，包括更換小馬力鼓風機與抽水泵等，今年上半年二氧化碳排放量由去年的316噸降至183噸，減排成果顯著。

另水利局也在中區汙水處理廠設置太陽能板，取得217張綠電憑證，折抵部分碳排放，並購買外部碳權80噸，全面抵減剩餘排放量。旗美廠完成碳中和自我宣告後，預計在明年推動ISO 14068第三方獨立查證，確保碳盤查精確性。未來也將以旗美廠為示範基地，推廣減碳經驗至其他汙水廠。