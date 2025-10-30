快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市旗美汙水處理廠拔頭籌 全國首座完成碳中和

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，牽先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，成為全國首座完成碳中和的汙水處理廠。記者王昭月／翻攝
高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，牽先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，成為全國首座完成碳中和的汙水處理廠。記者王昭月／翻攝

高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，率先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，成為全國首座完成碳中和的汙水處理廠。

水利局長蔡長展表示，響應「2050淨零排放」政策，水利局去年10月爭取到內政部國土管理署補助，辦理旗美汙水處理廠碳中和改善統包工程，總經費達8964萬元。依PAS 2060標準，以自我宣告方式進行碳中和成果確認與公開，確保減碳成效透明。

水利局指出，旗美廠透過設備汰換與節能改善，推動多項減碳措施，包括更換小馬力鼓風機與抽水泵等，今年上半年二氧化碳排放量由去年的316噸降至183噸，減排成果顯著。

另水利局也在中區汙水處理廠設置太陽能板，取得217張綠電憑證，折抵部分碳排放，並購買外部碳權80噸，全面抵減剩餘排放量。旗美廠完成碳中和自我宣告後，預計在明年推動ISO 14068第三方獨立查證，確保碳盤查精確性。未來也將以旗美廠為示範基地，推廣減碳經驗至其他汙水廠。

減碳 碳排放

延伸閱讀

高雄奪「年度卓越城市」殊榮 陳其邁致詞自曝當市長最高興的事

高雄3非營利幼兒園爆發虐童案 教育局解約代管、8教保員遭停職

汐止長青里900餘人無自來水 新北研議改善設備

前高雄市海洋局長張漢雄之子張騏晟 無黨籍身分投入議員選戰

相關新聞

高鐵經濟引爆南移潮 台中烏日崛起為企業商辦新都心

高鐵經濟引爆總部南移潮，台中烏日崛起為企業商辦新都心。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰30日表示，台中公司企業家數增幅六...

眼鏡業最猛黑馬 JINS 三個月狂開12店 明年店數破百開高薪搶人

日系眼鏡品牌 JINS 登台滿十週年，展店腳步再加速。光是近三個月（8至10月）就一口氣開出12家新店，總店數正式突破9...

高雄市旗美汙水處理廠拔頭籌 全國首座完成碳中和

高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，率先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，...

中高階獵才AI智慧化 104全面啟用AI System效率大幅提升80%

超過13%的企業透過獵才找到中高階及專業人才，精通語言模型的AI技術人才近期超搶手。為協助中企業順利找到千里馬，104人...

捷運三鶯線年底完工 這站均價2字頭最便宜

新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年3月通車，且串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜合規劃報告已獲行政院核定，預計可望於明年動...

北台今年低總案「更低了」 北市不用900萬、桃園250萬有找

住展雜誌彙整今年北北桃竹推出最低總價住宅預售屋實價資料，分別為北市大同區延三夜市「伊寧橋寓」、新北淡水紅樹林「員邦徊」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。