中高階獵才AI智慧化 104全面啟用AI System效率大幅提升80%

超過13%的企業透過獵才找到中高階及專業人才，精通語言模型的AI技術人才近期超搶手。為協助中企業順利找到千里馬，104人力銀行自行開發AI System，結合企業知識庫、以及104人力銀行獨有的人選履歷資料庫等六大AI功能，已成功成為104獵才顧問的輔助工具。

104人力銀行AI產品經理陳韋旭指出，以往一位獵才顧問接到企業新委託案，通常要花10個小時快速了解產業深度、找出企業主力商品、寫出精準的工作描述，才能進入後續的面談、推薦給企業的階段；AI System上線3個月後，已有超過7成獵才顧問啟用，不但前期執案效率大幅提升80%，也快速精準幫企業找到人選，為104獵才顧問額外帶來6%的業績成長，相當於一位新進獵才顧問營收的50%。

根據104人力銀行發布《2025人資F.B.I報告》，企業使用獵才/獵人頭服務的比例已從2022年的7.3%，提升到2024年的13.2%。104獵才顧問許玟芳觀察，AI大浪襲來，企業對於AI工程師的需求顯著增加，更傾向尋找精通語言模型的資深工程師；傳統製造業例如紡織業和機械製造仍有大量獵才需求，期望找到AI高手為公司轉型，或拓展海外市場，外派職位多為資深或高階主管。

104獵才顧問許玟芳指出，台灣有許多企業在全球市場具備極高的競爭力，但主力產品卻相對小眾、一般人可能連聽都沒聽過！這些企業經常委託104獵才顧問幫忙找稀缺人才或利基型人才，像是能源發電的引擎維修技師、或是具備營養師證照的產品經理，獵才顧問必須快速展現深厚的產業知識、了解企業的主力商品，才能和徵才企業的中高階主管對話，提出符合對方需求的人才規格；接著透過自身厚實的廣大人脈、以及104人力銀行高達九百多萬筆的人才資料庫，快速挑出專業職務(hard skill)、態度性格(soft skill)同時符合企業所需的人才，這也是為什麼一位新進的獵才顧問平均需要3年時間養成的主要原因。

104人力銀行觀察到獵才顧問的工作痛點，在AI發展已達二十年的現有基礎上，再發展AI System，協助獵才顧問提升執案效率，用AI智慧化獵才。

104人力銀行AI產品經理陳韋旭說，AI System的五大功能為：企業知識庫、AI生成職務描述、AI人選推薦、AI分析人選符合度、AI輔助撰寫推薦函，上線3個月，已成70%獵才顧問的好幫手。

陳韋旭說，AI Syetem不僅大幅縮短獵才顧問研調徵才企業的產業背景、主力商品、市場地位、與競品的關係，也將海量的人才履歷資料庫「去識別化」，透過大型語言模型優勢，讓生成式AI參照後快速產出職缺的工作描述，「以AI之矛，攻AI之盾」，讓職缺內容擁有來自履歷表職務的真實感。

當前期的人才委託案件加快成立，獵才顧問可透過AI智慧篩選，快速精準搜尋104人力銀行超過900萬份履歷表，並請AI演算符合度最高的TOP 100候選人，方便獵才顧問從中挑選，邀約人選面談；AI還能全面評估候選人的技能匹配度、性格特質、產業經驗等；若符合期待，獵才顧問可透過AI輔助撰寫推薦函，準備將候選人推薦給企業，進入最終的企業面試階段。整體作業流程，可從過往約10小時，縮短至2小時以內，工作效率提升超過80%，打造更高效且精準的獵才服務，協助企業與人選掌握關鍵媒合機會。