信義房屋張芷薇耕耘房仲業9年 獲選高市優良不動產經紀人員

35歲的信義房屋鳳山文山店專案經理張芷薇，畢業於嘉義大學應用經濟系，曾到海外打工度假也在證券業擔任營業員，為了尋求個人成長，她選擇加入信義房屋，迎接高挑戰；9年來她耐心陪伴客戶成就家業夢想，積極社區服務，自己也買了房子、為家人換車，圓夢成就更好的自己，並獲得高雄市114年優良不動產經紀人員肯定。

張芷薇說，大學畢業後，先到海外打工度假兩年，回台後進入金融業三年，負責股票、期貨及選擇權交易，「當時環境保守，我是部門裡最年輕的一個，同事多是長輩，學習有限。」且僅3、4萬元的月薪，讓她仍想突破與成長。

從小家裡開建材行，讓張芷薇對房地產業有興趣，她也考了室內設計證照，一次偶然的契機，弟弟報名信義房屋面試，她陪同一同投遞履歷，就此展開房仲人生。

剛入行時被分發到高雄復興四維商圈，地段鄰近市政府，客戶群多為高資產族群。年僅26歲的她，常被質疑「這麼年輕能處理大案子嗎？」初期雖受挫，但她選擇轉念，「不被年齡定義專業」，透過不斷學習與實踐，逐漸建立口碑。多年後，他已能獨立成交四千萬以上的大樓物件，並獲客戶口耳相傳轉介紹。

張芷薇回想，印象最深刻的，是一段長達數年的服務緣分。還是新人時期，她在假日街頭發名片，接觸一名客戶，進一步得知客戶家中有身心障礙孩子，需要長時間照護。當時他們居住在南高雄，工作地卻在北高雄，每天通勤耗時兩小時，需要回家照顧小孩，且因為每天舟車勞頓，住家凌亂沒有餘裕整理，生活品質不佳。

「那張名片，改變了他們下半輩子的生活，也改變了我對這份工作的定義。」張芷薇先積極協助客戶在北高雄租屋，再賣掉南高雄的老屋，買入北高雄的電梯大樓，歷時2-3年的陪伴，終於讓一家人能住進鄰近工作地點的新家。

張芷薇感動的說，從租屋到買屋，從陌生到如家人般的信任，她陪伴客戶渡過難關、解決稅務與貸款問題，甚至節日問候、生活關懷從不間斷。「房仲不只是買賣，更是能真正幫助別人的工作。」

除了服務客戶，她也熱衷參與信義房屋的社區服務活動，如中元普渡、寫春聯等，透過行動與社區連結。她也主動採訪區域內的五間分店，蒐集各店普渡活動的故事，並整理成經驗分享，帶動同仁投入在地服務。「我們做的不只是短暫的曝光，而是長期陪伴社區。」

談及房仲生涯最大的成就感，她笑說，「可以讓家裡生活更好，買房、幫爸媽換車，最重要的是讓他們放心。」如今，父母把她的名片盒擺在家中建材行櫃檯，逢人便驕傲地介紹，也會幫忙引薦客戶。

入行九年多，張芷薇不僅持續創造亮眼業績，也積極培育新人。她常提醒後輩，「不要和別人比，要和昨天的自己比。」未來，她也希望成為店主管，以親身經驗引導新人成長。

