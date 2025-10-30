快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

信義企業集團奪亞太永續會展雙獎 展現永續策展實力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義集團以策展作品「心意市場」榮獲2025亞太永續會展獎「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。圖為信義房屋企業倫理辦公室陳世強協理（右）代表領獎。（圖:信義房屋提供）
信義集團以策展作品「心意市場」榮獲2025亞太永續會展獎「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。圖為信義房屋企業倫理辦公室陳世強協理（右）代表領獎。（圖:信義房屋提供）

在永續行動成為企業共同語言的時代，信義集團以策展作品「心意市場」於2025亞太永續會展獎中脫穎而出，榮獲「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。今年參賽作品中，「心意市場」以生活化設計結合永續實踐，展現策展深度，獲得評審肯定。

亞太永續會展獎由台灣永續能源基金會主辦，旨在鼓勵企業在活動籌辦與運作中落實永續理念，評比構面包括環境、碳排放、價值呈現、社會包容與創意互動五大面向。信義集團策展「心意市場」，從「市場」這個熟悉的場域切入，延伸出對客戶、員工、社區與環境的四大「心意」，回應品牌名稱背後的核心精神。信義將台灣傳統市場的氛圍轉化為沉浸式空間，打造出一座具在地情感與國際視野的展覽，讓永續理念能在現場被具體感受。

信義房屋永續發展組協理陳丹妮指出，本次策展靈感來自信義創立初期的立業宗旨，展區全面落實3R原則。展板採用可回收與環保材質，拆卸後再製成果箱回饋社區；地毯經整理後重複利用，印刷品則以可種植的種子紙取代一次性紙張，讓永續精神在生活中延續。策展團隊也將供應商的ESG實踐納入選商標準，從源頭減碳著手，將廠商碳足跡納入評估，以「減法策展」降低施工與運營過程中的碳排放，更在意廠商在施作時在意其員工的安全與健康。展覽結構具備回收與再利用機制，展後物資回到社區使用，延長策展的生命週期與價值。「這些作法原本就是策展思維的一部分，恰巧與獎項強調的環境永續方向不謀而合。」

在創意與互動設計上，「心意市場」以復古色彩與市場攤位風格營造出沉浸式體驗，吸引觀眾駐足交流。種子紙的設計讓參觀者能將永續理念帶回家中，延續展覽的影響力。永續價值呈現方面，展覽亦展示多項與永續相關的創新服務，包括導入數位工具減少不動產交易碳排、以3D投影取代實體接待中心、推動無紙化交易流程等，呈現企業在核心業務中導入永續思維的具體作法。展區同時展出信義生態圈以及信義開發如何鼓勵合作夥伴採用永續工法與材料，強化整體產業鏈的韌性。

信義集團長期推動「社區一家」計畫，累計投入逾5.2億元，涵蓋全台所有鄉鎮縣市，展現企業對在地社會的深度參與，也在策展中延伸至「社會包容」構面，透過與社區團體合作、考量多元族群與無障礙設計，體現企業對社會共融的重視。內部則透過多樣性雙向溝通渠道、彈性工時與多元福利制度，打造平等尊重的職場文化。

信義集團表示，「心意市場」將於明年度進行全台展出規劃，讓更多民眾親身體驗企業的永續行動與品牌理念。未來也將以永續策展為起點，持續把「心意」轉化為行動實踐企業永續。

碳排放

延伸閱讀

信義2025年前三季 EPS 0.07元

汐止長青里900餘人無自來水 新北研議改善設備

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

假日急症中心11月2日上路 13處地點QA一次看

相關新聞

高鐵經濟引爆南移潮 台中烏日崛起為企業商辦新都心

高鐵經濟引爆總部南移潮，台中烏日崛起為企業商辦新都心。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰30日表示，台中公司企業家數增幅六...

眼鏡業最猛黑馬 JINS 三個月狂開12店 明年店數破百開高薪搶人

日系眼鏡品牌 JINS 登台滿十週年，展店腳步再加速。光是近三個月（8至10月）就一口氣開出12家新店，總店數正式突破9...

高雄市旗美汙水處理廠拔頭籌 全國首座完成碳中和

高雄市旗美汙水處理廠歷經碳盤查、減碳工程與碳權抵換三大階段，率先以PAS 2060自我宣告方式於今年6月達成碳中和目標，...

中高階獵才AI智慧化 104全面啟用AI System效率大幅提升80%

超過13%的企業透過獵才找到中高階及專業人才，精通語言模型的AI技術人才近期超搶手。為協助中企業順利找到千里馬，104人...

捷運三鶯線年底完工 這站均價2字頭最便宜

新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年3月通車，且串聯桃園的「三鶯線延伸八德段」綜合規劃報告已獲行政院核定，預計可望於明年動...

北台今年低總案「更低了」 北市不用900萬、桃園250萬有找

住展雜誌彙整今年北北桃竹推出最低總價住宅預售屋實價資料，分別為北市大同區延三夜市「伊寧橋寓」、新北淡水紅樹林「員邦徊」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。