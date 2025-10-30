眼鏡業最猛黑馬 JINS 三個月狂開12店 明年店數破百開高薪搶人

日系眼鏡品牌 JINS 登台滿十週年，展店腳步再加速。光是近三個月（8至10月）就一口氣開出12家新店，總店數正式突破90家，創下台灣零售眼鏡產業展店速度紀錄，明年將一舉突破百店大關。隨著版圖急速擴張，JINS Taiwan總經理邱明琪也開出業界最高薪資搶人，為台灣百店目標備戰。

JINS Taiwan離百店里程碑僅近在咫尺，即便面對景氣保守、零售競爭激烈，仍逆勢擴張，展現深耕台灣市場的決心與信心。JINS台灣拓點策略，鎖定全台人口密集區與特色商圈，無論是百貨商場或深入社區，都要讓顧客享受最便利、優質的日式配鏡服務。10月深入中南部，插旗嘉義營業額最高的「耐斯廣場購物中心」，搶佔雲嘉南客群；同時也在人潮中心的「北港家樂福」，位於宗教與觀光熱點旁，打造複合型消費空間，讓顧客採買結束即能無縫接軌選購眼鏡。

在中南部積極佈局的同時，JINS 在一級戰區的北部也絲毫不手軟，持續擴大版圖。包括進駐新北市最大百貨「宏匯廣場」，服務重劃區家庭與上班族；更在潮流聖地西門町開設第二間店「誠品生活西門店」，滿足潮男潮女與國際旅客的需求。此外，瞄準通勤人潮，在三鐵共構的南港車站也開設「環球購物中心南港車站店」，以「鄰近350公尺內開第二間店」的霸氣，展現深耕商圈、志在必得的決心。

迎接百店里程碑，邱明琪近日深入校園，到中山醫學大學及亞洲大學演講，向未來的新血招手，為即將達標的百店計畫積極儲備戰力，並分享10年來如何讓人記住 JINS 品牌，以及不斷堆高品牌好感度的行銷策略。中山醫學大學匯集視光系、健康產業科技管理學系及外語系同學前來，並在會後提出眼鏡採購策略、疫情間的營業策略等問題與邱明琪對談；亞洲大學適逢期中考週，仍有近百位同學前來吸取職場經驗，為未來的職涯提前作準備。

JINS 也開出業界具競爭力的待遇吸引新血。根據公司資料，視光科系畢業者起薪 4 萬元（含北區津貼 2,000 元）；持有驗光生證照者月薪可達 4.8 萬元，持驗光師證照者則為 5 萬元，若擔任驗光所所長更上看 5.8 萬元。公司每半年舉行人員評價考核，表現優良者享有調薪機會，保障職涯發展與升遷透明度。