台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」 11月7日起每週五熱血啟動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司為幫助各醫療院所度過每年歲末用血需求的高峰期，持續推動「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，今年規劃自11月7日（五）起連續4個星期五，分別於高鐵南港總公司及沿線11個高鐵車站，舉辦12場巡迴募血活動，誠摯邀請熱血民眾挽起衣袖獻出愛心，一起成為「快樂捐血人」，以實際行動為血庫注入即時暖流，減緩每年歲末全台各地血庫存量的壓力，幫助更多人獲得最即時的醫療援助。

隨著歲末寒冬來臨，氣溫驟降往往影響民眾捐血意願，導致全台血庫存量緊縮。台灣高鐵公司積極實踐社會共好的企業承諾，自2012年起，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，迄今已吸引超過18,000位捐血人熱血響應，共募得28,782袋血液，展現企業與社會同心的溫暖力量。為了感謝捐血人熱血相挺，凡參加本次捐血活動，將致贈每位完成捐血250 cc的民眾「高鐵造型眼罩枕」紀念品乙份，該贈品為結合眼罩與靠枕的二合一設計，旅行時可做頸枕、腰枕、遮光眼罩，用途廣泛且輕巧好收納；捐血500 cc者可再獲得神秘好禮乙份，數量有限送完為止。

「捐血一袋、救人一命」，根據世界衛生組織統計，每捐血一次，平均可挽救3個人的生命。定期捐血不僅可幫助他人，亦有助調解體內鐵質平衡，加快排出體內已老化的紅血球與加速紅血球生成，促進血液新陳代謝，維持身體健康。台灣高鐵誠摯邀請民眾加入「救人又助己」的捐血行列，讓高鐵列車不僅乘載旅客，也承載滿滿的愛與關懷，為打造更美好、更溫暖的台灣共同努力。

捐血 公益活動 高鐵

