北台今年低總案「更低了」 北市不用900萬、桃園250萬有找

住展雜誌彙整今年北北桃竹推出最低總價住宅預售屋實價資料，分別為北市大同區延三夜市「伊寧橋寓」、新北淡水紅樹林「員邦徊」、桃園大園工業區「福興豐藏II」，以及新竹湖口維東重劃區附近的「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元。

對比去年公開案的最低價，台北市北投區復興崗一帶的「洰賦」、新北市淡水區紅樹林生活圈的「石上青」、桃園市觀音區新坡草漯地域外圍的「青埔轉個彎」，與新竹縣湖口鄉近北湖火車站的「耀時代」，總價依序為1020萬元、595萬元、388萬元、575萬元，在台北市、桃園市、新竹地區都出現今年低總案低於去年情況，低還要更低。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價時代下的低總案，大多位於蛋白區，甚至在非都市計畫區，或是小坪數與低樓層。以今年來說，台北市、桃園市兩低總案的面積都不到10坪，比起去年的價格更便宜，其來有自，新竹地區這兩年低總案都位於湖口鄉，坪數與價位大致相同，但去年案更近車站、且建商為上市櫃公司。

他表示，觀察實價登錄北北桃竹預售新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2000-4000萬元，新北市1000-3000萬元，桃園市與新竹地區為1000-2000萬元。

其中極低價位如雙北市在千萬元以內，占比在2%以下，新竹地區低於千萬元量體也不到8%，桃園市也只有1.5%的比例低於500萬元，都有坪數小、地段二線等背景因素。