台北市新案僅860萬 專家：小心過低總價房產事出有因

住展雜誌彙整近兩年北北桃竹推出住宅類新案，截至10月實價揭露的最低總價預售屋資訊，今年分別為台北市大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」、新北市淡水區紅樹林區域的「員邦徊」、桃園市大園工業區的「福興豐藏II」，以及新竹縣湖口鄉維東重劃區附近的「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元。

對比去年公開案的最低價，各是台北市北投區復興崗一帶的「洰賦」、新北市淡水區紅樹林生活圈的「石上青」、桃園市觀音區新坡草漯地域外圍的「青埔轉個彎」，與新竹縣湖口鄉近北湖火車站的「耀時代」，總價依序為1020萬元、595萬元、388萬元、575萬元，在台北市、桃園市、新竹地區都出現今年低總案低於去年情況，低還要更低。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價時代下的低總案不脫一方面位於蛋白區，有些甚至在非都市計畫區；另一方面則是小坪數與低樓層的屋況，以此次統計來說，除了新北市以外，另外三地在今年可購置比去年更低總的物件，建商也認知景氣不佳，低總當道，若能因為地段、產品情況壓低總價，符合市場需求較有利銷售。

對於買方來說自然得注意，今年台北市、桃園市兩低總案的面積都不到10坪，能比起去年的價格更俗其來有自，犧牲了一定程度的居住空間。又像新竹地區低總案在這兩年都位於湖口鄉，坪數與價位上亦相仿，但其實去年案更近車站、區域大學生活圈優勢，建商還為上市櫃公司，兩者有別，低總兩樣情。

再觀察實價登錄北北桃竹預售新案大樓產品交易總價分布，目前台北市集中在2000-4000萬元，新北市是1000-3000萬元，桃園市與新竹地區為1000-2000萬元，要出現極低價位如雙北市在千萬元以內，占比僅在2%以下，新竹地區低於千萬元量體也不到8%，桃園市亦只有1.5%的比例低於500萬元，均有坪數小、地段二線等因素，表面上的便宜價還是得思考一分錢一分貨。