三鶯線將通車 鶯歌車站均價跌一成、這站一坪22萬最便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
捷運三鶯線鶯歌車站 圖／台灣房屋鶯歌加盟店提供
新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年3月通車，串聯桃園的三鶯線延伸八德段綜合規劃報告已獲行政院核定，預計明年動工。台灣房屋集團趨勢中心統計三鶯線各站點周邊住宅價格變化，均價有漲有跌，以桃園大湳站年漲幅23%最高，其次是陶瓷老街站年漲9.7%；減幅最大的則是桃園LB13站，年減幅達14.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，未來三鶯線完工之後，將大幅改善鶯歌、三峽通勤族的交通便利性，進一步帶動沿線生活圈的房市熱度，尤其是鶯歌、三峽都有新興重劃區推案支撐，重劃區的站點房價相對穩健。

像是三峽站、臺北大學站，房價分別小幅上漲3.5%、0.8%；陶瓷老街站因為周邊具備商圈和觀光人潮的優勢，今年電梯產品的物件買氣較熱，因此價格也相對提升。

至於桃園延伸段部分，陳定中指出，延伸段今年8月才由行政院通過綜合規劃，還未正式動工，因此實際站點位置還有可能微調，由於與主線的開發進度不同，所以現階段價格波動明顯。

尤其是八德指玄宮周邊，因地段相對外圍，仍屬發展初期，市場交易量不多，價格波動相對大，去年住宅均價近每坪30萬元，但今年則降至25.5萬元，減幅近15%，後續仍待觀察工程進度和開發方向。

各站點當中，有4個站周邊住宅均價仍維持親民的2字頭，包括永吉公園、鶯桃福德、LB12a、LB13等站，其中房價最便宜的是永吉公園站，今年平均僅22.4萬元。

台灣房屋鶯歌加盟店店東許詠甯分析，永吉公園站周邊以老公寓和透天居多，大樓供給較少，因此價格相對較平實。

鶯歌車站周邊房價年跌1成左右，是因去年成交較多單價在4字頭的電梯大樓產品，而今年則成交多2房華廈產品，部分屋齡比較老舊的3字頭房價拉低整體平均。

許詠甯指出，目前鶯歌全新大樓單價約42~45萬元，尤其2房格局有著低總價、符合新青安貸款條件的優勢，總價在1300~1400萬元左右最受年輕人歡迎，至於3房則以換屋族居多，中古屋總價在1600萬上下，買方包括土城、樹林、三峽及鶯歌在地客居多、以自住需求為主。

第一建經研究中心副理張菱育分析，捷運議題對地方房市的影響，通常會對應工程進度和通車時程，像是三鶯線主線通車在即，沿線已有部分剛性需求買盤提早佈局，不過目前售屋的屋主，對房價有一定期待，開出高價「試水溫」，但多數買方因限貸令觀望，購屋腳步放緩，買賣雙方對價格看法有落差，交易量也難有起色。

延伸的八德段則屬未來長線題材，雖然短期價格波動大，但中長期則因仍具備串聯北北桃大都會的優勢條件，發展潛力頗受矚目。

近兩年三鶯線各站點周邊房價變化 資料來源／台灣房屋
