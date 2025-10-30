東方風能與 Go Offshore 簽 MOU 搶進澳洲離岸油氣田市場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東方風能董事長陳柏霖(右)與Go Offshore執行長Garrick Stanley簽署MOU。東方風能提供
東方風能（7786）30日宣布，與澳洲海工領導廠商Go Offshore簽署合作備忘錄(MOU)，建立雙方未來在離岸風場支援船的業務，以及離岸油氣船舶營運的合作框架。東方風能也藉此搶進澳洲離岸風電與離岸油氣田市場。

根據這項合作備忘錄的條款，雙方承認以下的合作範圍，首先在澳洲市場方面，東方風能將提供船舶給Go Offshore，用於澳洲的離岸風電與離岸油氣田專案，藉由結合Go Offshore深厚且在地的市場基礎，與東方風能高規格的重型工程支援船隊，推動雙方在澳洲市場的發展。

在技術交流方面，雙方將就離岸風電船舶的技術知識與專業技術進行交流，包含運維支援船(SOVs)和其他離岸風電的支援船舶，目標在未來投資用於澳洲市場的新造船。

在專案合作方面，東方風能與Go Offshore將共同尋求澳洲以外的合作機會，包含台灣等市場，借助雙方船隊與專業知識的結合，拓展全球業務。

東方風能董事長陳柏霖表示，很高興能與澳洲市場的海工領導廠商Go Offshore簽署合作備忘錄，此次合作不僅將為雙方在澳洲創造新契機，也將擴大至亞太地區乃至全球市場。

陳柏霖強調，透過結合Go Offshore在澳洲當地的深厚地位，以及東方風能的船隊與專業能力，這樣的市場拓展，將為東方風能未來的船隊擴張帶來更穩健的基礎。

Go Offshore執行長Garrick Stanley指出，澳洲的離岸油氣產業，一直以來都是該國經濟的重要基石，而Go Offshore憑藉穩定且高品質的海事服務，在該領域建立良好的名聲。

同時，Go Offshore在南澳地區看見離岸風電的潛力，該地區擁有的世界級風力資源，將推動下一波能源轉型的浪潮。

除了澳洲，全球離岸能源產業正在迅速擴張，也提供結合雙方專業並拓展亞洲及其他市場的機會。

Garrick Stanley說，此次與東方風能的合作，結合了GO Offshore的在地經驗，以及東方風能經驗豐富的船隊與國際實績，確保雙方對安全、效能與創新的承諾，支持傳統能源專案與全球新興離岸風電領域的發展。

東方風能將於11月18日由興櫃轉上市，29日公告股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格，每股暫訂以168元溢價發行。此次公開承銷辦理現金增資，預計發行普通股共1,880萬股。

此次現金增資發行新股認股繳款期間：競價拍賣為11月3日至11月5日，公開申購為11月6日至11月10日；公開申購及競價拍賣扣款日，分別為11月11日及11月12日；增資基準日訂為11月14日。

