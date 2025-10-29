南投「匠心山縣」工藝ESG市集11月1日在竹山熱鬧登場

由南投縣文化局主辦的「匠心山縣」工藝ESG市集，即將於11月1日至2日在竹山台西客運熱鬧登場。此次活動不只集結了20組南投在地工藝品牌，更結合LINE官方帳號推出「數位集章尋寶趣」，邀請民眾一邊逛市集、一邊尋寶拿好禮，感受科技與文化交融的全新魅力。

南投ESG工藝市集活動日期為11月1日至2日，每天早上9點至傍晚17點。預計11日1日上午9點30分至10點30分舉行開幕式，隨後舉行跨國文化交流。

本次活動全新推出「數位集章尋寶趣」，結合LINE官方帳號打造互動式玩法。只要掃描QR Code或按此連結「https://lin.ee/qZmjSFH」加入LINE官方帳號，即可展開集章任務。

南投縣文化局表示，民眾掃描加入好友，依照圖示到店家掃描QR Code進行集章，直覺式玩法，簡單明瞭，不清楚可詢問現場工作人員。

竹山小鎮文創聚落，包含竹青庭人文空間、台西冰果室、蘇保宏老師工作室、竹生活文化協會、農春小舖、元泰竹藝社、種子菻工作室、凡爾賽花苑、包子與驢子咖啡館、來發鐵店、啟明米麩店、振益手工棉被店、連興宮、一茶一伴等，涵蓋工藝、文創、餐飲、美食、傳統產業。

民眾只要透過掃描QR Code集章，集滿8個點位，同時完成問卷填寫，即可獲得茶染手提袋乙份，數量有限（200份）送完為止。

活動地點在竹山小鎮文創聚落及竹山街區，活動時程即日起至11月30日（好禮送完即結束活動，官網公告說明）。兌換好禮地點及時間：11月1日至11月30日（9點至17點）。