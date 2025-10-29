台中Moxy 聯名台味辦桌品牌「錠南美食」推頂樓辦桌派對

台中Moxy酒店打破框架、翻玩創意，將傳統辦桌搬上飯店頂樓開席，每年推陳創新主題，與民眾鬥陣熱鬧呷辦桌。今年，台中Moxy酒店與彰化老字號辦桌品牌「錠南美食」首度合作，將於11月14日晚間7點推出「今夜，頂樓辦桌III：海派上桌」。

現場搭配台潮電音「民生電器」DJ演出，傳好滿桌與台灣人情味一樣濃厚的澎派海味及音浪節奏，等待民眾入座體驗前所未有的海派靈魂辦桌宴。

台中Moxy表示，「今夜，頂樓辦桌」至今已舉辦第三年，每年推出都造成消費者搶購熱潮，今年第三屆辦桌，邀請彰化在地傳承半世紀的老字號傳統辦桌品牌「錠南美食」合作，以「海派靈魂」為主題，結合澎派海鮮辦桌菜單、現切鱘龍魚秀及來自台南的台潮電音─民生電氣DJ表演，在頂樓夜空下享受最潮的海派辦桌。

「今夜，頂樓辦桌III：海派上桌」融合了正港台味辦桌手路菜與XOXO Bistro高空餐酒館創意，推出全套辦桌料理，包含湯底香氣濃厚、餡料澎派「錠南福氣鍋」，佐以XOXO特調威士忌BBQ醬「鰻魚鴨肉米糕拼蒜酥豬棒腿」，結合豪華海藏、現切鱘龍魚熬煮的澎派「鱘龍魚海鮮鍋」，XOXO明星甜品酸甜清爽、滑嫩沁涼的「XOXO檸檬愛玉」等九道辦桌料理。

「今夜，頂樓辦桌III：海派上桌」單人價1,688元，5人桌原價8,440元、鬥陣好友價僅8,018元，10人桌原價1萬6,880元、作伙海派價為1萬6,036元，以上價格需另加原價10%服務費，包桌贈送「客製化稱謂桌號牌」。