推品牌設計與 AI 應用 東海許和捷奪藝術教育教學傑出獎

東海大學創意設計暨藝術學院院長許和捷，引入AI融入品牌與視覺設計教育，開設「品牌設計與AI應用」等創新課程，榮獲「114年第12屆教育部藝術教育貢獻獎-教學傑出獎」，成為今年全國大學教授唯一獲得此獎殊榮者，也是東海首度獲得此最高藝術教學榮譽。

東海大學校長張國恩表示：「當年擔任台師大校長時，獨排眾議延攬藝術背景的許和捷擔任總務長，為臺師大打造獲國家卓越建設獎的美術館，今日再看到許院長以東海身分獲藝術教育最高獎項，深感驕傲。」

許和捷現自國立臺灣師範大學借調東海大學，帶領創藝學院推動課程革新、深化跨域教學與產學鏈結，親自引入AI融入品牌與視覺設計教育，開設「品牌設計與AI應用」等創新課程，並推動五系所教學方法與數位能力轉型，使學生在國內外競賽展現卓越成果，落實「藝術創造影響力」的教育精神。

許和捷投入藝術與設計教育逾30年，不僅為現任台灣國際水彩畫協會理事長、中華民國美術設計協會榮譽理事長，更主導全國首創「藝文頂大」跨校創新學程，串聯台師大、政大與台科大，培育180位跨領域文創人才，累積品牌成果30餘件並取得十多項專利，建立具產業推進效益的教學模式。

他亦策劃2016「台北設計之都」教育場域，將設計思考導入十二年國教與校園活化，推動美感教育向下扎根。

在校務治理與公共藝術建置方面，許和捷為台師大史上首位美術系背景的教授出任總務長，積極推動公共美學與文化設施升級，成功主導興建台師大第一座美術館，打造具國際視野的文化場域，並獲「國家卓越建設獎─最佳規劃設計類」，為國內大學文化建設樹立典範。

此外，他主持多項國家級與國際指標性計畫，包括義大利拿坡里國立考古博物館「MANN in Colors彩色博物館歷史現場再造計畫」，以及台北世界設計之都總體規劃、故宮文物視覺轉譯等大型專案，以創意推動文化影響力，作品深受專業界肯定。

近期許和捷擔任總計畫主持，協同資策會、美之光科技、山兀設計共同打造的「2025台灣燈會3D浮空投影許願樹」，在全球112國、逾10萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪2025年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計—展覽與活動類金獎，並於9月獲得2025倫敦設計獎金獎肯定，展現其創作能量持續躍上國際舞台。

張國恩表示，許院長獲教育部獎項不僅肯定其卓越成就，更象徵東海創意與藝術教育能量獲得國家級最高信任。