雲豹能源在能源周啟動綠能環島 打造「永續共生島」

雲豹能源（6869）響應全球淨零、以綠能驅動永續脈動，今（29）日在2025台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）盛大登場。今年主題為 「能源脈動‧永續共生」，象徵集團從台灣出發，以創新綠能科技串聯產業與地方，凝聚島嶼能量，共同打造永續共生示範島。

雲豹能源今年在能源周的主題館，聯合旗下兩大子公司台普威能源及天能綠電，規畫出「綠能科技應用」及「永續低碳實踐」兩大區塊。綠能科技區展示集團深耕太陽能、儲能、綠電交易等營運成果，以台灣產業領航者之姿放眼全球、推動淨零未來；永續低碳實踐區則展現集團投入循環經濟之生活應用，包括100%再生塑膠製品、黑水虻分解技術、蒸汽發電低碳技術與智慧電動單車等，並以「永續4C策略」推動公益與教育行動、實踐多項聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業兼顧產業成長與社會責任的永續願景。

雲豹能源總經理趙書閔表示，能源轉型不只是技術革新，更是永續共生的實踐。我們以「島嶼」為發想，代表對這片土地的珍視與守護。集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈，並以綠能公益與環境保育行動，持續引領台灣邁向更穩健且具韌性的淨零未來。

雲豹能源主題館以島嶼風展現永續美學，中島象徵台灣作為能源島，周圍牆面以樹幹意象呼應自然生命力，綠植與光影交織，營造出能量流動的沉浸氛圍，讓民眾在展區中體驗綠能與自然共生的平衡之美。