快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

雲豹能源在能源周啟動綠能環島 打造「永續共生島」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源「能源脈動‧永續共生」主題館，今天在2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展盛大登場。圖／雲豹能源提供
雲豹能源「能源脈動‧永續共生」主題館，今天在2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展盛大登場。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）響應全球淨零、以綠能驅動永續脈動，今（29）日在2025台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）與台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）盛大登場。今年主題為 「能源脈動‧永續共生」，象徵集團從台灣出發，以創新綠能科技串聯產業與地方，凝聚島嶼能量，共同打造永續共生示範島。

雲豹能源今年在能源周的主題館，聯合旗下兩大子公司台普威能源及天能綠電，規畫出「綠能科技應用」及「永續低碳實踐」兩大區塊。綠能科技區展示集團深耕太陽能、儲能、綠電交易等營運成果，以台灣產業領航者之姿放眼全球、推動淨零未來；永續低碳實踐區則展現集團投入循環經濟之生活應用，包括100%再生塑膠製品、黑水虻分解技術、蒸汽發電低碳技術與智慧電動單車等，並以「永續4C策略」推動公益與教育行動、實踐多項聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業兼顧產業成長與社會責任的永續願景。

雲豹能源總經理趙書閔表示，能源轉型不只是技術革新，更是永續共生的實踐。我們以「島嶼」為發想，代表對這片土地的珍視與守護。集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈，並以綠能公益與環境保育行動，持續引領台灣邁向更穩健且具韌性的淨零未來。

雲豹能源主題館以島嶼風展現永續美學，中島象徵台灣作為能源島，周圍牆面以樹幹意象呼應自然生命力，綠植與光影交織，營造出能量流動的沉浸氛圍，讓民眾在展區中體驗綠能與自然共生的平衡之美。

此外，展區富有多項互動體驗，包含「永續島導覽」、「綠能套圈圈」、「永續島拼圖挑戰」以及「電豹女快閃活動」，參觀者不僅能體驗遊戲互動學習低碳永續小知識，還能近距離與台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊「電豹女」成員小楓、草莓、笑笑，Jasmine， Nia， 思思、魚肉、以及首次登場的人氣韓籍成員海莉一起進行遊戲互動，感受綠能活力與永續精神。

能源周開展首日，雲豹能源邀請台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊「電豹女」成員笑笑、Jasmine、 Nia、 思思帶動現場民眾跳「韻綠森活健康操」。圖／雲豹能源提供
能源周開展首日，雲豹能源邀請台啤永豐雲豹職籃隊專屬啦啦隊「電豹女」成員笑笑、Jasmine、 Nia、 思思帶動現場民眾跳「韻綠森活健康操」。圖／雲豹能源提供

綠能 雲豹能源 天能綠電

延伸閱讀

富威電力攜手智電系統 能源周展示全方位綠色能源解決方案

台灣首站！日本「Hello Kitty展」回顧50年可愛歷史 10/30早鳥開搶

泓德日、澳案場 2025年底商轉

賴總統：氣候變遷已成最嚴峻挑戰 台灣願與各國合作邁向循環經濟

相關新聞

綠岩能源Energy Taiwan首亮相 啟動雙引擎新布局

綠岩能源（7833）今年以「能量」為核心主題，首度於台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展...

東元能源服務轉型加速 鎖定電子大廠綠電交易明年第一季啟動

機電大廠東元（1504）29日在「台灣國際淨零永續展」中，發表最新的ESCO（能源技術服務）一站式解決方案，正式從設備製...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28％ 探9年新低

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%、年減32.1%，今年前三季全台建物買賣移...

機捷 A14 滲水問題排除 交通部：將與 T3 航廈同步啟用

桃園機場捷運A14車站工程進入最後衝刺。交通部長陳世凱日前偕同鐵道局長楊正君、桃園國際機場公司董事長楊偉甫前往A14站及...

國泰航空投資千億港幣擴百架新機、布局航點 ITF販售飛機盲盒

國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗表示，國泰航空投入千億港幣，擴展機隊、布局航點、服務升級及數位創新，目...

北市社宅搶翻天還「過度公證」 議員：恐耗上億元

北市社宅民眾搶翻天，議員發現市府與住戶每次簽約都要公證、共攤費用，但今年訴訟率不到1％，批市府過度公證亂象，要是全市社宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。