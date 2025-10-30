財富管理論壇11月5日登場 台新投顧總座江浩農：多元平衡資產配置

2025年全球金融局勢變動不斷，面臨川普關稅、聯準會降息等議題，全球資產包含股債市配置也產生新趨勢，台新投顧總經理江浩農表示，隨著美國降息循環與大而美法案將刺激企業整體EPS成長，而高市早苗出任日本首相，其積極財政取向將進一步強化市場信心。投資人可適度布局美股、歐股及日股基金，並以多元平衡取代投資單一市場。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—川普變因 資產配置新策略」，江浩農將發表演講，主題為「洞悉金融局勢，全球資產配置新趨勢」，本論壇由經濟日報主辦，中信銀行、國泰金控（2882）、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

他指出，美國發動貿易戰後雖已獲得部分盟友讓步，但對中貿易摩擦仍持續。近期大陸啟動稀土出口管制、反壟斷調查，並對美國船舶進入大陸港口徵收額外費用；川普則揚言再度加徵關稅，顯示雙方談判仍難有突破。後續關係能否緩和，將取決於近日APEC會議中兩國領導人是否釋出讓步訊號。

此外，美國聯邦上訴法院先前裁定川普總統「對等關稅」政策違法，政府已上訴至最高法院，預計於11月5日開庭。倘若最終上訴失敗，關稅收入減少恐加劇財政赤字憂慮，進而推升美長天期公債殖利率。

他表示，Fed重啟降息循環，但通膨可能延續至2026上半年。若貿易緊張再起推升通膨預期，或影響降息節奏。市場關注新任Fed主席人選，預期政策立場將較寬鬆，但也引發對Fed獨立性疑慮。

展望2026年，江浩農認為首先要關注美國期中選舉，若明年美國進入分裂國會情境下，恐拖慢政策推動效率，增加市場對政治不確定性的敏感度。再來是美國寬鬆政策重啟以及美國景氣有望受投資端拉動，同時，其他成熟市場亦擴大寬鬆政策支撐經濟。另外，美國貨幣基金規模達到7.7兆元，然而隨美國加快降息步伐，預計資金有望流出到其他資產。

面臨這些波動，全球資產包含股債市配置也出現新趨勢，江浩農提到，在股票市場，建議可依個人需求適度布局美股、歐股及日股基金，但也提醒投資人在進行配置時，股市相對位階高波動度提升，建議可以多元平衡取代投資單一市場。