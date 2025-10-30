海運業最大利空「美中關稅問題」可望暫告解除，法人認為，本季貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明、萬海都將重拾成長動能，其中，長榮單季再挑戰賺一個資本額，全年三、四個股本的獲利在望。

值得注意的是，貨櫃海運業通常是大型ETF基金法人的成分股標的，關鍵就在「高獲利、高配息」，近半年以來，雖然AI股大漲但獲利不見得亮眼，貨櫃航商仍是穩健的選擇。

回顧貨櫃三雄今年上半年財報，已經交出不錯的成績單。其中，第2季仍受到關稅及匯率等因素影響，長榮上半年每股仍賺17.7元，穩居三雄獲利王；陽明海運上半年每股賺2.51元；萬海航運上半年每股賺3.5元。

法人預期，第3季海運業雖然仍受到美中關稅戰、匯率等因素影響，但可望優於第2季表現。其中，根據最新法人分析，長榮第3季單季獲利仍有望挑戰一個資本額，本季也不會差。此前，在美中關稅問題嚴峻之際，法人仍看好長榮全年可望賺三個資本額，而在關稅戰的壓力鍋解除後，今年要賺逾三個、挑戰四個資本額應該很有機會。

法人指出，不僅長榮，包括陽明、萬海本季獲利都相對不俗，年底大型投資法人開始評估選擇新年度成分股，海運業將可望穩居大型機構法人的投資雷達區。