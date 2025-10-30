京站多角經營 併購餐飲

京站（2942）啟動多角化經營，並分散經營風險，昨（29）日公告，投資2億元取得京饌餐旅事業公司67%股權，預計2026年初完成交割，為邁向IPO做準備。

市場人士認為，此次併購案主要是為加速IPO的進程，由於京站目前的營收來源過於單一，只有百貨本業兩家門市，再加上近幾年業績成長速度趨緩，不利上市櫃。專家指出，本次利用投資餐飲集團除可擴大營收來源，加上本業後還可發揮多角化綜效，以利之後IPO。

京饌餐旅事業公司為百八魚場餐飲公司分割的新設公司，擁有百八旗下三大品牌，包含「百八魚場」、「漉」與「海宴新台菜」的經營權。

京站指出，百八餐飲集團2009年成立以來，旗下品牌皆維持穩定獲利，三大品牌目前全台有13家直營門市，其中「百八魚場」有九家分店、「漉」有三家分店，「海宴新台菜」有一家門市。

京站看好百八餐飲集團穩健的營運體質與成熟的品牌力，會保留原有營運團隊人員，將之納入合作版圖。

京站表示，此次交易為推動多角化經營與市場布局的重要里程碑，以此為起點，積極推動公司在零售業的縱向整合與橫向延伸。未來亦將積極評估其他零售與生活消費相關產業投資機會，打造多元化的事業體系，為企業的成長注入更多可能性，提升整體獲利能力，並強化長期股東價值與品牌競爭力，邁向IPO之路。

京站目前營業據點包含北車轉運站、新店小碧潭店兩家分店，桃園據點已於今年2月正式動工，工期二至三年，預計2027年完工、2028年開幕，規劃為地下五層、地上13層，扣除停車場面積約為6,000坪。

另外，京站未來將在高雄火車站將開出8,000坪的據點，涵蓋商場、住宅、影城、超市、兒童托幼、長者日照及里民活動中心等複合式功能。