未來汽車兩大新趨勢 豐田提升品牌力

日本移動展29日在東京盛大登場，豐田集團（TOYOTA）發表未來汽車兩大新趨勢；其中全球熱銷神車Corolla展出全新概念車（Concept）。集團頂端品牌Lexus則從傳統「汽車品牌」的框架延伸進入更廣域的「移動體驗（mobility experience）」領域，台灣總代理和泰車（2207）營運將跟著受惠。

Corolla全新概念車導入品牌最新設計科技語彙車款，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型與眾不同，為消費者創造夢想，主打For All為所有需要移動的消費者帶來笑容，並展出結合幼童互動的小型概念車。

汽車達人分析，全新概念車拋棄過去Corolla比較中庸或家用轎車的刻板印象，採取更多運動化、溜背線條、銳角輪廓和高視覺張力設計，而且有各種不同動力選擇。這次發表代表下一世代Corolla的願景，不只是家用轎車，而是具備更多個性、更多動力選項、更強品牌張力的產品。

至於LEXUS發展更寬廣，主打360度移動，屬於自己豪華生活方式，多樣性產品支撐需求，未來汽車可以上山下海，提供生活加工作全方位的服務，LEXUS可創造移動生活新價值。

LEXUS從傳統「汽車品牌」的框架延伸，搶攻上山、下海全方位移動商機，不僅限於轎車或SUV，而是擴展到水上器材、游艇、空中載具。