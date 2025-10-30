豐田強打豪華車 發表新品牌「世紀」 售價估千萬元起跳 和泰進補

快訊

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／東京29日電
豐田汽車宣布，將推出層峰新品牌世紀（CENTURY）。業界推估，未來售價至少新台幣千萬元起跳。特派記者黃淑惠／攝影
豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男於29日在日本移動車展（Japan Mobility Show 2025）宣布，將推出層峰新品牌世紀（CENTURY），目標為頂級豪華車壇開創下一個汽車百年傳奇。業界推估，未來售價至少新台幣千萬元起跳。和泰汽車集團是豐田在台的總代理，將積極導入台灣市場，隨著新品牌誕生，有助推升和泰車（2207）營運更上層樓。

和泰車代理豐田旗下TOYOTA、 Lexus、 HINO三品牌，總銷售量連續23年蟬聯台灣車市冠軍，隨著TOYOTA母廠推出更多新的汽車品牌與銷售策略，對代理業者而言是全新商機。

豐田章男強調，CENTURY不會是豐田的子品牌，而是向全世界證明日本造車藝術的卓越品牌，車頭的鳳凰神鳥標誌，象徵鳳凰引領豐田開創下一個百年汽車傳奇，挑戰全球知名的勞斯萊斯庫里南（Rolls-Royce Cullinan）等頂級豪華車款。

和泰車分析，今年日本移動展上，TOYOTA、LEXUS、CENTURY、DAIHATSU在同一展廳，這也顯示豐田集團透過跨品牌合作來展示未來願景策略。

CENTURY長期以來是日本天皇的專用車之一，這款車只客製化賣給特定客人，就算有錢也未必買的到，隨著全球車市的轉變，豐田章男期望再次開創日本汽車百年傳奇，正式推出CENTURY品牌，並向全世界證明日本的造車藝術，未來將提升至一個獨立、超越LEXUS的地位。

豐田章男宣布，將CENTURY打造成獨立品牌，使其在集團中擁有更重要的戰略地位，未來CENTURY除在品牌戰略上的提升，還會推出更多元化的產品，搶攻全球市場。

豐田章男希望將CENTURY從TOYOTA品牌架構中分離出來，成為一個獨立的旗艦品牌，地位將會超越LEXUS。

