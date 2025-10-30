台塑推商用電池 中華車導入

台塑集團子公司台塑新智能昨（29）日發表電動商用車動力電池，透過自主研發與在地製造，展現台灣電動運輸自主發展的關鍵成果，中華汽車（2204）是首批導入車廠。

台塑新智能表示，中華車是國內商用車龍頭，雙方合作的電動商用車預計明年6月量產上市，預期新電動車能在中華車商用車占有一定的銷售成績。

台塑新智能參加「2025台灣國際智慧能源周」，以節能、儲能、新能源、循環再利用為主軸，展示AI資料中心專用UPS電池系統、液冷儲能解決方案、固態電池及電池回收研發技術等，從低碳運輸、工商儲能到循環經濟皆有完整布局。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，此次發表的44.5kWh電動商用車電池系統，從電芯到模組皆於彰濱廠製造，具備高能量密度、長循環壽命及卓越安全性，取得多項嚴苛實測驗證。此款電池將導入量產，象徵台塑新智能在電動車領域的重要突破，也代表台灣車用電池自主供應鏈邁出關鍵一步。

王瑞瑜表示，中華車將成為首批導入此44.5kWh電池的代表性車廠，雙方合作對推動國產電動運輸有重要意義，共同以實際行動樹立台灣低碳轉型新典範。

台塑新智能總經理劉慧啓說明，台灣物流商用車前十大年銷售量約5.8萬至6萬輛，中華車市占率約47%至50％，為商用車龍頭，公司開發的電動商用車預計明年6月量產上市。