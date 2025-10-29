北台中房價凹陷區 「聚佳豐美」4字頭卡位14期生活圈

相較14期新案成交單價穩站6至7字頭、北屯機捷特區普遍落在5至6字頭區間，北台中一處兼具生活成熟度與價格優勢的「房價凹陷區」正浮出檯面，對自住客而言，正是入手北台中的好時機。其中又以新進場的「聚佳豐美」，主打以4字頭單價「住進14期生活圈」，備受矚目。

在房市氛圍轉趨觀望的此刻，北台中因重大建設陸續到位與啟動，展現強勁的區域支撐力。包括漢神洲際購物中心預計明年第1季開幕、台中巨蛋持續推進，區域利多題材明確，讓北台中房市仍維持穩健熱度。

業界指出，潭子區過去普遍被歸為北台中蛋白帶，但其南側的頭家厝其實位於台74線環內，地理位置正好介於北屯兩大領漲區14期重劃區與機捷特區之間，區域交通條件優越，擁有台74號快速道路雙匝道優勢，又能迅速銜接國道1、3、4系統。

此外，潭子區鄰近台鐵頭家厝站與捷運綠線，構築四軸串聯的立體路網，再加上區域內生活機能完整，交通、學區、商圈皆成熟，被業界視為北台中最具「低價高值」的潛力帶。

看準這樣的地段價值，聚佳建設在潭子區推出指標新案「聚佳豐美」，總銷約50億元，主打「住進14期生活圈」，總價1,488萬元起即可入主36坪大三房，等同於以4字頭單價搶進14期生活圈核心區段。此案規劃均質3、4房產品，格局方正、採光良好、全戶無暗房設計，並貼心設計開窗+1彈性空間，滿足現代家庭多功能使用需求。

專案經理許智堯表示，「聚佳豐美」坐落於頭家段，為14期生活圈內唯一擁有完整成熟生活機能的基地，正對頭家公園、環境單純靜謐，周邊涵蓋頭家國小、衛道中學等明星學區，同時可輕鬆串聯七大成熟商圈，包括頭家、漢神洲際、崇德、松竹、大買家、昌平與機捷好市多生活圈，真正實現「買近14期、住進14期生活圈」的理想。

許智堯強調，「聚佳豐美」以2,107坪大基地開發，三面臨路自成氣勢，在29.13％低建蔽率基礎上僅規劃三棟建築，打造開闊社區尺度，並以超過50％高綠覆率結合S型綠帶廊道設計，讓綠意融入生活，營造城市難得的低密度綠境居所。值得一提的是，該案打出訂簽3％起，且限時限量加贈20萬百貨公司禮券，吸引早鳥客。