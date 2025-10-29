富旺雙喜臨門！「耀時代」上樑 「悅榕花園」拿使照

富旺國際開發（6219）雙喜臨門，位於新竹的「耀時代」29日舉行上樑儀式，雲林「悅榕花園」也取得使用執照，富旺表示，使照到手、交屋在即，展現工程進度與品質雙軌並進的關鍵成果，全面加速交屋入帳動能。

展望未來，富旺對於整體營運維持審慎樂觀看法，目前手中20個推案總銷累計約370億元。其中，台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」及雲林「悅榕花園」等4案總銷達100億元，預計今年底前依序完工入帳。

另外，還有預售案總銷金額逾270億元，涵蓋北中南多個具潛力區段，為後續營運注入穩定動能。

富旺董事長林宗毅表示，富旺以工期紀律與品質管理為核心，持續兌現對客戶成家的承諾。「耀時代」29日如期上樑、「悅榕花園」使照取得，將為今年度完工入帳挹注強勁動能。

富旺展現穩健進度與交屋動能，下半年合計取得4張使用執照，包括台中高鐵「F-PLAZA商城」、台中「天際W ONE」、彰化「富旺艾美莊園」與雲林「悅榕花園」。

此外，台中「富旺敦厚」透天區也在申請使照中，待使照核發後，將為今年度交屋入帳再添助力、挹注營運表現。

面對房地產市場在政策調整與總體環境變動下的影響，林宗毅說，富旺仍維持正面穩健的經營節奏，一方面鞏固已購客與社區住戶關係，透過售後服務優化、社區營運與客戶關懷機制，提升口碑與轉介紹動能。

另在採購與工程管理上，強化即時應變與成本控管，提前備料、彈性議價及多元供應鏈策略，確保工程如期、品質如常，進而穩定來客、優化現金流與毛利結構。

在建案銷售節奏方面，林宗毅說，今年下半年兩件新建案：台中「富旺心海綻」與彰化「富旺W行館」都已正式銷售，市場反應熱絡、買氣穩健持續。

展望明年，富旺將於台中正市中心再插旗兩大建案，包括同榮段、何安段，均規劃於上半年推出，持續擴大品牌版圖與產品覆蓋，穩健推進中長期成長動能。