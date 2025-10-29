台中市企業永續A+行動頒獎 大銀、漢翔等10家企業獲獎

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市企業永續A+行動頒獎，計有大銀、台灣佳能、漢翔等10家企業獲獎。圖／中市經發局提供
台中市企業永續A+行動頒獎，計有大銀、台灣佳能、漢翔等10家企業獲獎。圖／中市經發局提供

台中市政府29日舉辦「台中市企業永續A+行動頒獎典禮」，表揚在能源效率提升、減碳及永續治理等方面表現卓越的企業，今年共有大銀微系統（4576）、台灣佳能、漢翔（2634）等10家企業獲獎，涵蓋精密機械、航太、食品、生物科技等產業，展現台中市各領域企業實踐永續的行動力。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕相當重視全球氣候變遷及國際淨零浪潮，並以協助企業建構綠色韌性供應鏈迎戰，市府已透過「永續淨零三部曲」、制定《永續淨零自治條例》及推動能源轉型，努力讓永續淨零與經濟發展並行不悖。

「台中市企業永續A+行動」以「你的努力，值得被看見」為競賽宣導口號，不僅是對企業永續作為的肯定，更是打造地方企業與全球永續潮流接軌的關鍵。希望透過各企業實際行動，串聯產業供應鏈與社會各界資源，共同推動企業淨零與永續，讓完整的「永續生態圈」在台中紮根。

經發局指出，「台中市企業永續A+行動」著重企業能源轉型與節能治理、減碳作為與綠色公益等面向，除了落實ESG，打造具備國際競爭力的永續供應鏈，藉以提升台中整體產業的綠色競爭力。

獲獎企業投入綠色製造與積極節能減碳，透過強化能源管理系統、廢水回收系統、汰換耗能設備等措施，有效提升能源效率，及減少碳排放，落實循環經濟並轉化為永續競爭力。

今年榮獲「永續領航獎」的有大銀微系統、台灣佳能、羅布森共3家企業；「永續菁英獎」分別由漢翔航空工業、台中精機廠、正隆（1904）后里廠、福壽實業（1219）、歐思佛生物科技、哈伯精密及味榮食品工業等7家企業獲獎。

經發局副局長林敏棋進一步表示，市府積極協助企業淨零，更針對商場推動低碳認證作業，透過「台中市商場低碳認證」，鼓勵大型商場率先落實節能減碳，

114年度通過商場低碳認證的企業，包括統一超商泰安服務區、統一超商清水服務區、三中港奧特萊斯、特力屋北屯分公司、遠東百貨台中分公司等5家大型商場，共同展現低碳執行績效，將作為台中市企業低碳楷模，引領更多中小型商場加入綠能行列，協力朝2050年淨零碳排目標，打造「綠色商場」、「環境永續」雙贏局面。

林敏棋強調，企業積極永續行動，不僅能提升國際競爭力，更能串聯整體供應鏈，希望透過競賽活動，激勵更多企業投入永續轉型的行列，與市府攜手實現社會共榮的永續生態圈。

台灣佳能建置太陽光電。圖／業者提供
大銀微系統汰換冰水主機。圖／業者提供
漢翔電力島示範場域。圖／業者提供
