運彩公會支持體育 加碼30萬獎金助南屯國小羽球隊出征

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
運彩公會支持體育運動，與立委廖偉翔聯手捐3,600顆羽球給南屯國小羽球隊。記者宋健生／攝影
中華民國運彩公會全力支持基層體育運動，繼頒發獎金給中山國中、捐贈羽毛球給大勇國小之後，29日與立委廖偉翔聯手再捐3,600顆羽毛球給南屯國小羽球隊，希望趕在全國國小盃羽球賽前派上用場，讓球員放心大膽練球，爭取好成績。

中華民國運彩公會理事長何昱奇當場加碼「拿下全國前三名，獎金30萬元」，期許球隊全力以赴。

成軍超過30年的台中市南屯國小羽球隊，12月將參加全國國小盃羽球隊，正加緊練兵，因羽毛球價格暴漲，小選手陷需球孔急窘境。立委廖偉翔與運彩公會聯手救急，捐贈3,600顆羽毛球。

南屯國小羽球隊戰績輝煌，今年在「YONEX全國羽球團體錦標賽」，勇奪團體組亞軍，12月還要代表台中市參加全國國小盃羽球賽，因面臨無球可用困境，立委廖偉翔獲悉，特地聯合運彩公會理事長何昱奇捐贈10箱羽球，提供南屯小使用，台中市羽球委員會也跟進，追加捐出5箱。

廖偉翔指出，近來羽球價格大漲，從練習到比賽用球，每顆球的成本約在新台幣80元到100多元不等，相當於一個便當價格，對於學校與球員都是不小負擔。他呼籲運動部長李洋重視基層羽球運動推動的困境，尤其羽球成本越來越高，請部長大力支持。

何昱奇則表示，李洋部長上任時曾承諾：「要把資源導向基層，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。」李部長還說過：「推廣運動不是要每個人都成為選手，而是讓更多人喜歡運動。」如今，基層羽球隊連基本訓練用球都買不起，羽球幾乎要成為貴族運動，讓孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕「打爆球」，孩子捨不得殺球，怎麼培養爆發力？

運彩公會一向支持基層體育運動，何昱奇說，未來公會仍將全力扶持基層體育活動，對於有需要、且積極認真的運動團隊給予支持。只是「不能只靠民間，運動部也該動起來！」

今年8月，台中中山國中棒球隊前往美國參加LLB及PONY兩項賽事，角逐世界錦標賽前，何昱奇不僅贊助旅費，還宣布「拿冠軍加碼獎金30萬元」，果然重賞發威，中山國中棒球隊勇奪二項世界冠軍，何昱奇兌現承諾，大手筆送出60萬元，在體壇傳為美談。

如今，南屯國小羽球隊出征在即，12月將代表台中市參加全國國小盃羽球賽，何昱奇再加碼30萬元獎金，鼓勵球隊全力以赴，球隊聽了士氣大振。

運彩公會理事長何昱奇(右3)當場加碼「拿下全國前三名，獎金30萬元」。記者宋健生／攝影
羽毛球價格暴漲，小選手陷需球孔急窘境。記者宋健生／攝影
