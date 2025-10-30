智慧經營／磊山保經業務總經理林世德 打造保經模範生

今年是磊山保經成立15周年，每年不管業績或是人力皆穩定成長，2024年實收保費較2023年成長逾七成，在保險業寒冬中逆勢成長。而磊山保經二代林世德2020年接任業務總經理一職，談及未來發展方向，他提出透過積極發展數位化、業務制度雙軌並行，目標2030年磊山保經將達到280億元的保費規模。

一步一腳印 奠定基礎

林世德是政大保險系畢業，身為「保險女王」李佳蓉之子，他一開始卻沒有打算走保險這條路，在母親從小嚴格的教養方式及金錢觀下，他從18歲就開始打工賺錢、自己打拚事業，大三時應徵上花期銀行的信用卡客服，但因為本身個性喜愛具有挑戰性的事務，最後還是選擇進入從小耳濡目染、最熟悉的保險產業。

不過，他並未承接母親超級業務員的資源，而是挑戰在第一線開發陌生客戶，這也為他日後奠定扎實的基礎。林世德在磊山保經也一步一腳印，從業務慢慢做到業務總監，之後也曾身兼多職，包含財務、資訊、培訓、通路發展等，一直到2020年接任業務總經理一職。

磊山保經近年來積極推動數位化發展，林世德說，磊山在2013年成立自己的資訊部門，主要是因為公司發現「資訊」的重要性，不只是在後勤的支持，對客戶的服務及提升業務的專業能力都很重要，當時第一個做的是「模擬考系統」，而讓磊山的資訊化達到正式的起點，是在2017年時，磊山資訊團隊為解決繁瑣行政流程，研發出智慧機器人「TIA」，提供業務員多元服務。

「以前業務員查詢保戶的保單內容，需要到保險公司官網的經代專區查詢，可能要花上15至30分鐘的時間，現在透過TIA僅需1、2分鐘就能即時查詢，發展到現在，幾乎磊山所有系統都能夠從TIA做串接」。

而在TIA的基礎下，2024年中，磊山保經推出「磊山e管家」，林世德說，這將是接下來磊山保戶服務跟開拓市場的重要利器，智能服務系統e管家只需使用LINE介面，就可以用全方位的保單管理功能與直接化操作介面，直接匯入保險存摺內容，幫助保戶輕鬆整理保單、及時查詢保障內容，2025年正式提供給社會大眾免費使用。

現在AI時代來臨，林世德說，磊山也已正式投入AI的應用，預計年底前就會有第一批的AI工具問世，主要是運用在三個地方，第一是保單檢索，磊山有快二千種的保險商品，假設業務員要推薦有賠特定手術的保單時，AI就可以去所有的保單條款裡面馬上找到。

強化AI服務 拓市利器

第二，透過AI的方式，讓業務主管更容易的去檢索各種業績，以及得到需要的管理資料；第三，AI可自動分配相關文件給業務員，降低行政處理所要耗費的時間，預計2026年初正式上線。

在業務方面，林世德指出，磊山是業界唯一雙制度相互融合的公司，在既有「系統制」業務制度外，新增「事業部」制度，兩個制度可以相互合作，業務員也可同時選擇兩種制度，這其中的程序、系統等相當複雜，但在雙軌制度磨合期結束後，已成為提升夥伴銷售與組織發展的動力。

談及磊山保經未來發展藍圖，林世德表示，磊山的企業願景是「胸懷大愛，傳承大業」，期盼成為保經界的模範生，帶給社會實質影響力。

磊山提供給保戶的壽險保額從2010年的50億元，到2023年新增1,300億元、2024年新增1,900億元，給予逾10萬保戶安定力量，而到2030年目標提供6,500億元壽險保額；2024年磊山保險創業平台孵化出第一個新的保經公司「諾億保經」，兩者相加下，讓實收保費從2023年的48億元，一舉突破至2024年的83.8億元，新增人力近500人，預計2025年保費將突破120億元，目標2030年達到280億元的實收保費規模。

進入保險業21年，林世德分享，他認為「保險是協助消費者轉嫁不願意承擔或無法承受的損失，一種最安全的工具」。

林世德強調，很多人以為保險買得愈多愈好，其實不一定，一般的小病小痛，其實可以自己承擔風險，不必為了一次感冒就買張保單。但像癌症、重大疾病或大型手術，一次花費往往上百萬，這時就必須轉嫁風險。甚至像退休金準備不足、財產傳承沒安排好，都是風險的一部分。

如果用「風險管理」的角度來看保險，會發現它其實是一個很確定、成本又能有效控制的工具。也因為如此，保險的市場只會愈來愈大。