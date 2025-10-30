ESG最前線／AI助攻 強化ISO文件管理

在企業的環安衛管理體系中，ISO 45001文件不僅是制度依據，更是日常營運與稽核的核心。然而，許多企業仍停留在傳統文件管理模式：人工撰寫、人工審核、人工修訂。隨著文件數量的增加與版本的演變，這種方式變得愈來愈難以維護，文件管理不僅耗時，也容易出現資訊不一致或版本錯誤的風險。

隨著生成式AI（Generative AI）的成熟與普及，這項技術正逐步改變企業處理文件的方式，讓ISO文件管理不再只是繁瑣的行政任務，而成為智能化的知識管理流程。

以環安衛部門為例，ISO 45001體系中往往包含數百份文件，從職安政策、作業程序、風險評估報告，到教育訓練紀錄與稽核報告，每一份都需定期檢討與更新。傳統做法有三大痛點。

一是版本控管困難，文件經常在不同人員間流轉修改，若缺乏自動化版本管理，極易出現多版本並存的狀況。二是內容維護耗時，當法規更新或組織結構調整時，管理人員須逐份手動修改相關文件，耗費大量人力；若更新不及，則可能導致稽核缺失。三為知識重複輸入，許多標準化內容須在不同文件中重複撰寫，不僅浪費時間，也容易出錯。

生成式AI的導入，正是解決這些問題的關鍵。透過AI的語意理解與文本生成能力，文件管理流程可以大幅簡化。

首先，在文件撰寫與修訂上，AI能根據既有的ISO文件架構自動生成新版草稿。例如當組織政策更新時，AI可根據舊版文件自動修改關聯條文，標註變更重點，供管理者審核確認。這樣的流程不僅節省初稿撰寫時間，也提升修訂的精確度。

其次，AI能即時追蹤法規變化並主動提醒。例如AI串接法規資料庫後，若勞動部發布了新的職災通報規範，系統可自動辨識出受影響的程序文件，標出需修訂的段落。管理人員不必再花時間比對法規條文，只需專注於確認與決策。

此外，AI的語意搜尋功能也讓文件查找更高效。管理者可以自然地詢問：「最近有哪些風險評估已完成？」或「教育訓練紀錄是否符合ISO條文7.2的要求？」AI能迅速從大量文件中找出答案，讓資訊檢索更貼近人類思考。

AI也能協助稽核前的準備工作。透過分析現有文件與ISO條文的對應關係，AI能自動產生稽核檢查清單，標出可能缺漏或版本過舊的文件，讓稽核不再只是事後補救，而成為持續改善的過程。

以某電子製造廠為例，導入AI文件管理平台後，系統先自動分析所有ISO 45001文件的結構與重複內容，再整合成統一格式的知識庫。當主管要求修訂「作業場所風險評估程序」時，AI便依據舊版自動生成修訂建議，並提示須補充的法規條文。原本需耗時兩周的修訂流程，如今三天即可完成，且文件一致性顯著提升。

AI不僅是提高效率的工具，更是推動管理思維轉變的催化劑。過去，企業導入ISO體系往往為了符合稽核要求；如今，當AI能自動維護、分析與生成文件時，管理層可將更多心力放在策略思考與風險預防上。

ISO文件因此不再只是靜態的制度檔案，而成為隨著組織運作不斷更新的智慧管理資產。

總結來看，生成式AI的加入讓ISO文件管理從繁瑣轉為高效，從被動應付轉為主動治理。對環安衛部門而言，AI能降低人工負擔、提升準確性與一致性，讓文件真正成為組織智慧的一部分。

當企業能善用AI的力量，ISO 45001將不再只是認證的象徵，而是一套能與時俱進、支持決策的智慧系統。