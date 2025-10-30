快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

創新平台／經營智慧雞舍 機器人好幫手

經濟日報／ 李珣瑛

天色尚未亮，全台上千座養雞場已傳來忙碌的腳步聲。農民在高溫潮濕、混雜糞味與羽毛環境中，清掃雞糞、檢查雞群健康，他們每日的辛勤勞動，造就了國人一年平均吃355顆雞蛋、270萬隻雞肉的最大支撐。

但近年也面臨缺工、氣候變遷與疫病防的挑戰，工研院研發團隊靈機一動，「可以用掃地機器人幫忙嗎？」在經濟部產業技術司輔導下，開發「智慧雞舍管理巡檢機器人」，結合自動排程、AI視覺辨識與導航模組，可以自主巡場、即時偵測雞隻與環境狀況，減輕農民負擔，更提升防疫效率與雞隻健康。

工研院中分院組長簡全基指出，為了解決台灣畜牧業人力短缺、疾病防控與成本三重挑戰，除了配置掃地機器人的光學／雷達感測、通訊晶片、定位動線等「標配」，要讓機器人在擁擠的雞舍中穿梭又不傷害雞隻，難度可不小。於是團隊號召感測、資通訊與機械設備跨領域專家，共同設計機構與控制系統，採用國產晶片、馬達與通訊模組，打造全天候可運行的「智慧雞舍管理巡檢機器人」。

其中，最大的挑戰在於視覺辨識，由於雞舍內光線變化大，環境中交錯白光、紅光與黃光，雞隻羽色多、又會隨意跑動，極難精準辨識。

團隊攜手科技大廠導入RGB-IR（可見光與紅外線）混合視覺模組，透過AI訓練辨識模型，機器人即使在昏暗或反光仍能準確辨識雞隻狀態與位置，多感測融合導航技術更可即時避障與路徑規劃，讓巡檢更流暢。

在解決硬體問題後，為解決部分農戶擔心導入後成本高、操作難上手的難題，團隊先深入畜試所、福壽實業場域陪同農友實際操作，隨call隨到解決問題；更開發「天車系統」，搭配成「天龍地虎」協同組合，360度監控雞舍溫濕度、照明與通風，一旦偵測異常即可加濕、開啟風扇或自動清理死亡雞隻，降低交叉感染風險，實現智慧化養殖管理。

隨著數據累積，「智慧雞舍管理巡檢機器人」將結合AI預測分析，協助農戶進行疾病預防與生產決策，未來可擴展至其他禽類或牛、豬畜牧場，朝精準畜牧與低碳管理邁進。

簡全基強調，看著農民從最初以鏟子清糞、徒步巡場的傳統模式，透過團隊協助改善產業升級，在國際市場搶下一席之地，就是最大的成就感。

機器人 農民 AI

延伸閱讀

燕子口堰塞湖警戒正式解除 施工團隊6部大怪手向山致敬

2035技術策略與藍圖 AI點亮跨域新未來

工研院院士呼籲建立AI無人載具國家級計畫

AI用電需求大幅成長 工研院今號召跨域產業探討電力韌性發展與商機

相關新聞

37歲新光鋼少主接班倒數 營收再戰新高！父子傳承「知難而進」：誓當鋼鐵業Costco

新光鋼供應淡江大橋三萬噸鋼板，展現整合與出貨實力，今年全年營運可望創新高。

海運業三多 運價喊漲三成…寫半年來最大幅度

海運業迎「降關稅、補庫存、議長約」三利基，北美運價全面喊漲。貨櫃海運業在美中關稅可望和解、北美零售補庫存、長約運價將協議...

豐田強打豪華車 發表新品牌「世紀」 售價估千萬元起跳 和泰進補

豐田汽車（TOYOTA）會長豐田章男於29日在日本移動車展（Japan Mobility Show 2025）宣布，將推...

京站多角經營 併購餐飲

京站啟動多角化經營，並分散經營風險，昨（29）日公告，投資2億元取得京饌餐旅事業公司67%股權，預計2026年初完成交割...

台塑推商用電池 中華車導入

台塑集團子公司台塑新智能昨（29）日發表電動商用車動力電池，透過自主研發與在地製造，展現台灣電動運輸自主發展的關鍵成果，...

未來汽車兩大新趨勢 豐田提升品牌力

日本移動展29日在東京盛大登場，豐田集團（TOYOTA）發表未來汽車兩大新趨勢；其中全球熱銷神車Corolla展出全新概...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。