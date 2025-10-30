創新平台／經營智慧雞舍 機器人好幫手

天色尚未亮，全台上千座養雞場已傳來忙碌的腳步聲。農民在高溫潮濕、混雜糞味與羽毛環境中，清掃雞糞、檢查雞群健康，他們每日的辛勤勞動，造就了國人一年平均吃355顆雞蛋、270萬隻雞肉的最大支撐。

但近年也面臨缺工、氣候變遷與疫病防的挑戰，工研院研發團隊靈機一動，「可以用掃地機器人幫忙嗎？」在經濟部產業技術司輔導下，開發「智慧雞舍管理巡檢機器人」，結合自動排程、AI視覺辨識與導航模組，可以自主巡場、即時偵測雞隻與環境狀況，減輕農民負擔，更提升防疫效率與雞隻健康。

工研院中分院組長簡全基指出，為了解決台灣畜牧業人力短缺、疾病防控與成本三重挑戰，除了配置掃地機器人的光學／雷達感測、通訊晶片、定位動線等「標配」，要讓機器人在擁擠的雞舍中穿梭又不傷害雞隻，難度可不小。於是團隊號召感測、資通訊與機械設備跨領域專家，共同設計機構與控制系統，採用國產晶片、馬達與通訊模組，打造全天候可運行的「智慧雞舍管理巡檢機器人」。

其中，最大的挑戰在於視覺辨識，由於雞舍內光線變化大，環境中交錯白光、紅光與黃光，雞隻羽色多、又會隨意跑動，極難精準辨識。

團隊攜手科技大廠導入RGB-IR（可見光與紅外線）混合視覺模組，透過AI訓練辨識模型，機器人即使在昏暗或反光仍能準確辨識雞隻狀態與位置，多感測融合導航技術更可即時避障與路徑規劃，讓巡檢更流暢。

在解決硬體問題後，為解決部分農戶擔心導入後成本高、操作難上手的難題，團隊先深入畜試所、福壽實業場域陪同農友實際操作，隨call隨到解決問題；更開發「天車系統」，搭配成「天龍地虎」協同組合，360度監控雞舍溫濕度、照明與通風，一旦偵測異常即可加濕、開啟風扇或自動清理死亡雞隻，降低交叉感染風險，實現智慧化養殖管理。

隨著數據累積，「智慧雞舍管理巡檢機器人」將結合AI預測分析，協助農戶進行疾病預防與生產決策，未來可擴展至其他禽類或牛、豬畜牧場，朝精準畜牧與低碳管理邁進。

簡全基強調，看著農民從最初以鏟子清糞、徒步巡場的傳統模式，透過團隊協助改善產業升級，在國際市場搶下一席之地，就是最大的成就感。