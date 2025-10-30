連鎖效應／挑選加盟總部過五關 提高勝率

加盟創業者在加盟前，會查詢或市調總部嗎？據社團法人台灣服務業協會統計，台灣加盟總公司九成資本額不足新台幣1,000萬，六成不不足500萬，更有二成一的總部資本額在100萬以內，對於動輒要價投資百萬起跳的加盟品牌，加盟總部的資本規格顯然不及格。

另一方面，更有高達七成五的加盟總部設立年期在十年內，總部僱用員工不到10人的也高達四成，布點數不到30店的更逾五成，顯見台灣加盟總部的體質，整體仍待加強。

可供加盟創業的品牌標的以餐飲業勝出，接近八成；其次為零售業，幾占二成，服務業則只占4%。近年來AI帶動智販商機，結合自動販賣、無人商店概念，過去如自助洗衣、加水站等無人化加盟店，正被小型無人便利店和餐食販賣機所取代。

想要創業尤其是加盟創業，選行業、選時機外，更要選擇有實力的加盟總部，如：零售業的7-11、全家（5903）；餐飲業的麥味登、迷客夏、麻古等。

7-11、全家便利店的開店成功率高達95%；而麥味登、迷客夏和麻古茶坊也高達85%以上，創業者應理性選擇，不要將寶貴的創業資金，用在試試看，或是成為新品牌的白老鼠。選擇加盟總部必須過五關：

一、評估總部公司實力：資本額、從業期間、員工人數和年度繳稅營收等，都能評估一家公司的基礎實力。

二、開店資源能力盤點：開店數與開店成功率（存活三年以上的門店比例），有些總部會提供ABC店群的營業數據，更能佐證總部的開店與輔店能力。

三、運用展覽收集產業資訊：選擇行業必先看產業，若一個行業或品牌沒有同業競品，就必須提高警覺，別為別人的想法買單。

四、安排造訪總部公司：切勿只看展或看店就下決定，必須到總公司參訪，值得注意有些總部會帶加盟者去看合作的中央工廠，打擦邊球代表公司不實在。

五、自行到加盟店交流：通常加盟品牌都會帶加盟者去看直營店，或是安排好的加盟店，聽到的當然都是好消息，不要經由指定，自行到加盟店交流，更能看到經營實況。

創業之前必須做好計畫、做足功課，雖然創業需要一點熱情與衝勁，因為所謂準備好其實遙遙無期，但絕不能衝動創業，別跟好不容易累積起來的創業資金過不去。

好的開始就等於成功了一半。擇時選業，更要選對總部，畢竟加盟創業必須與總部合作。開弓沒有回頭箭，慎選合作夥伴，確保創業之路一開始就對了。