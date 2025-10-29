京站斥資2億元投資京饌餐旅事業 推動多角化經營、邁向 IPO

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

京站（2942）29日公告投資新台幣2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計於2026年初完成交割，正式啟動多角化經營的新篇章。

「京饌餐旅事業股份有限公司」為「百八魚場餐飲股份有限公司」分割移轉所設立之新設公司，並擁有百八旗下三大品牌：「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」的經營權。京站看準百八餐飲集團穩健的營運體質與成熟的品牌力，並保留原有營運團隊人員，將之納入合作版圖。

百八餐飲集團自2009年成立以來，旗下品牌皆維持穩定獲利，三大品牌現於全台共擁有13間直營門市，其中「百八魚場」以9間分店深耕平價日式定食與丼飯市場，以「高貴不貴，魚鮮飯香」為品牌精神，主打食材直送的新鮮美味，成為國內日式餐飲連鎖代表品牌之一；「漉」海鮮蒸氣鍋以3間分店穩居聚餐市場領導地位；而深耕淡水多年的「海宴新台菜」，以時尚創新的料理風格，展現品牌的厚實底蘊與發展潛能。

此次交易為京站時尚廣場推動多角化經營與市場布局的重要里程碑，以此為起點，積極推動公司在零售業的縱向整合與橫向延伸。未來亦將積極評估其他零售與生活消費相關產業投資機會，打造多元化的事業體系，為企業的成長注入更多可能性，提升整體獲利能力，並強化長期股東價值與品牌競爭力，邁向IPO之路。

餐飲 海鮮

延伸閱讀

不輸來一客！老饕推這款「泡麵界黑馬」：湯頭驚豔海味滿滿

長鑫高頻寬記憶體 2026年量產

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

相關新聞

東元能源服務轉型加速 鎖定電子大廠綠電交易明年第一季啟動

機電大廠東元（1504）29日在「台灣國際淨零永續展」中，發表最新的ESCO（能源技術服務）一站式解決方案，正式從設備製...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28％ 探9年新低

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%、年減32.1%，今年前三季全台建物買賣移...

機捷 A14 滲水問題排除 交通部：將與 T3 航廈同步啟用

桃園機場捷運A14車站工程進入最後衝刺。交通部長陳世凱日前偕同鐵道局長楊正君、桃園國際機場公司董事長楊偉甫前往A14站及...

國泰航空投資千億港幣擴百架新機、布局航點 ITF販售飛機盲盒

國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗表示，國泰航空投入千億港幣，擴展機隊、布局航點、服務升級及數位創新，目...

北市社宅搶翻天還「過度公證」 議員：恐耗上億元

北市社宅民眾搶翻天，議員發現市府與住戶每次簽約都要公證、共攤費用，但今年訴訟率不到1％，批市府過度公證亂象，要是全市社宅...

若家人近日過世 這樣做也可以去郵局領普發一萬

普發一萬的特別預算10月23日公布生效後，相關登記預計於11月5日正式啟動。財政部表示，民眾若在10月23日（含當日）後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。