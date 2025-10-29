京站斥資2億元投資京饌餐旅事業 推動多角化經營、邁向 IPO

京站（2942）29日公告投資新台幣2億元取得「京饌餐旅事業股份有限公司」67%股權，預計於2026年初完成交割，正式啟動多角化經營的新篇章。

「京饌餐旅事業股份有限公司」為「百八魚場餐飲股份有限公司」分割移轉所設立之新設公司，並擁有百八旗下三大品牌：「百八魚場」日式定食、「漉」海鮮蒸氣鍋與「海宴新台菜」的經營權。京站看準百八餐飲集團穩健的營運體質與成熟的品牌力，並保留原有營運團隊人員，將之納入合作版圖。

百八餐飲集團自2009年成立以來，旗下品牌皆維持穩定獲利，三大品牌現於全台共擁有13間直營門市，其中「百八魚場」以9間分店深耕平價日式定食與丼飯市場，以「高貴不貴，魚鮮飯香」為品牌精神，主打食材直送的新鮮美味，成為國內日式餐飲連鎖代表品牌之一；「漉」海鮮蒸氣鍋以3間分店穩居聚餐市場領導地位；而深耕淡水多年的「海宴新台菜」，以時尚創新的料理風格，展現品牌的厚實底蘊與發展潛能。

此次交易為京站時尚廣場推動多角化經營與市場布局的重要里程碑，以此為起點，積極推動公司在零售業的縱向整合與橫向延伸。未來亦將積極評估其他零售與生活消費相關產業投資機會，打造多元化的事業體系，為企業的成長注入更多可能性，提升整體獲利能力，並強化長期股東價值與品牌競爭力，邁向IPO之路。