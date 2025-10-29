大同五大電力解決方案 2025智慧能源周展出

大同（2371）29日整合集團電力新能源解決方案，以「掌握電力 驅動未來」為主軸，於2025智慧能源展展出。公司表示，在電力即實力的時代，大同以電力核心設備、節能馬達與EV動力、智慧節能空調、智慧電表、創新能源服務等五大電力能源方案，協助客戶迎戰能源轉型，實現能源自主，全面提升電力系統的彈性與效率，有效降低因電力問題所造成的營運風險與非預期損失。

大同指出，做為台灣唯一同時擁有變壓器、配電盤、GIS設計製造能力的廠家，大同是專業一站式整合服務商，提供傳統電力、再生能源變電站統包工程服務。

其中，變壓器是工業廠房、AI運算中心、再生能源案場中最重要的電力核心設備之一，大同高效節能非晶質變壓器待機時能減少75%的耗能，碳排放量比傳統變壓器低30〜40%，可顯著降低運營成本，提升整體營運效率。

大同進一步說明，能源管理系統以智慧電表做為電力計量設備，公司以智慧電表＋能源管理系統（EMS）整合應用，透過精準計量、能源監控管理及數據分析，有效提升用電效率，平均降低電費支出約5%〜20%，實現工廠、辦公大樓、校園、宿舍、充電樁等場域的用電透明化、能耗優化，促進節能減碳淨零目標達成。而大同智慧電表在台具高市占率，並為日本、泰國、馬來西亞等地電力公司之供應商。

大同表示，商用空調展出的DC變頻箱型機及高顯熱機種，較定頻機種節電24.5%，年碳排減少12.2%以上，透過直流變頻控制與高顯熱設計，能夠滿足伺服器機房、交換機房等24小時不中斷冷卻需求並有效達到節電效果。

節能馬達產品方面，主推IE4、IE5超高效率馬達，節電效果以100HP 4P為例，若由IE1直接提升至IE4效率提升3%，每年可節電約22,000度電，電費年省約84,000元。

大同表示，其為台灣少數同時具備馬達與驅動器自主研發、設計與製造能力的廠商，獲得IATF16949符合性證書，也是國內首家獲得ISO26262流程認證的馬達暨驅動器廠商。所開發直驅式電動巴士動力系統減少能量損耗、提升系統效率，亦能降低維修成本。此外，大同城際型電巴馬達採用扁線繞線設計，可顯著提升功率密度與散熱性能。

大同說明，在電價上漲與停電風險增加的情形下，家用儲能成為現代住宅的新標備。Powerwall可將太陽能所發電力儲存，於晚間或尖峰時段釋放使用，不僅降低電費，也能在斷電時提供備援，搭配智慧能源管理系統，住戶可隨時掌握用電狀況，全面提升能源自主性，目前安裝實績已近百台。