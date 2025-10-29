華南永昌證券暖心挺陽光 讓顏損家庭在風災後重見希望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

花蓮縣光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，許多受災戶透過政府帳戶獲得社會援助；然而，在陽光社會福利基金會服務的燒傷及顏損朋友中，有八戶家庭在此次風災中深受影響。華南永昌證券在第一時間以行動捐款支持陽光基金會的花蓮光復地區風災募款專案，並號召員工一同響應，以實際行動傳遞溫暖與力量。

陽光基金會指出，這八戶家庭房屋結構受損、家電家具全毀，且家中多有燒傷患者、年幼子女或高齡長輩，生活與照護壓力沉重。經過近月努力，目前家園已逐漸清理完成，而在社會各界的支持下，重建經費也趨於充足。華南永昌證券希望透過這次的拋磚引玉行動，讓更多人看見顏損朋友的困境，也提醒社會在災後關懷中，不忘那些需要被特別看見的族群。

華南永昌證券長期關懷弱勢族群，與陽光基金會合作已逾十年，更是陽光基金會「臉部平權運動」的重要夥伴，長期推動「尊重與包容」的社會價值。華南永昌證券表示，燒傷及顏損者在生活與工作中，往往面臨更多的不易與偏見，因此更需要社會的理解與支持。

「善盡社會責任，不只是捐款，更是讓愛被看見。」華南永昌證券表示，希望藉由這次捐助行動，喚起更多人關注災後重建中被忽略的角落，讓每一位顏損朋友都能安心地走在陽光下。未來，公司將持續以行動實踐社會公益，與社會大眾一同打造更有溫度與包容的永續台灣。

