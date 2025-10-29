富威電力攜手子公司智電系統參展 搶攻綠電商機

國內綠電交易及儲能領導品牌的富威電力（6994）今年首次攜手子公司智電系統參展「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan），這也是富威電力在今年5月併購智電系統，轉型為全球智慧AI能源整合平台後首度同台參展，展示雙方深度節能、智慧監控技術及能源管理系統的全方位綠色能源解決方案成果。

10月29日至31日，台北南港展覽館一館一、四樓盛大登場的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，超過400家企業、近1,600個攤位，聚焦「淨零減碳」與「能源轉型」，是全台最具指標性綠能與淨零專業展覽。

富威電力今年除了攜手智電系統共同參展，也結合中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）聯展，匯集ESCO會員廠商，力菱機電、玖鼎電力資訊、東元電機（1504）、康普艾節能科技、達昇能源、漢鐘精機等公司共同參展。歡迎各界蒞臨富威電力：南港1館4樓 M0312攤位，以及智電系統：南港1館1樓 I0406 攤位參觀。

智電系統2019年成立，深耕電力能源領域，結合電機、資訊、通訊、AI技術的電機軟硬體系統整合商，提供電力能源監控、設備異常診斷技術、人工智慧技術、能源管理系統研發等各式解決方案。主要產品包括，電網級儲能及光儲系統EMS、PV案場智監控維運、用電大戶表後儲能EMS、充電站運營管理系統等，以高穩靠品質及豐富案場經驗，自主研發貼近在地的一站式服務，在台灣能源管理市場中占有過半的市場。

中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）2008年成立，配合政府節能減碳政策，帶領會員協助企業與各類場域落實深度節能，ESCO公司透過能源診斷，提供客製化且符合成本效益的方案，幫助企業提高能源使用效率、減少溫室氣體排放，達到省電、減碳的雙重效果，是企業節能減碳的好夥伴。