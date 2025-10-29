快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

臺灣酒品耀國際 2025財政部優質酒類認證成果發表會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部29日下午於大倉久和大飯店舉行「2025財政部優質酒類認證成果發表會」，除為新通過認證之製酒業者授證及頒發今年品評競賽優勝獎項，並於會中辦理9款優勝啤酒之品飲會，向國人展現該部推動優質酒類認證之豐碩成果。

財政部自92年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，始授予使用W認證標誌。29日獲該部授證之認證業者，包括臺虎精釀股份有限公司福德廠、埔里鎮農會農村休閒酒莊、福祿壽國際酒品股份有限公司及臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠、隆田酒廠與臺中酒廠。

財政部表示，為行銷推廣我國認證酒品，該部自106年起薦送認證酒品參加國際競賽，歷年均有優異表現。本年再度挑戰2025美國舊金山世界烈酒競賽，打破歷年紀錄，勇奪38面獎牌，包含7面雙金牌、13面金牌、13面銀牌及5面銅牌，不僅證明我國釀酒產業的卓越實力，更成功提升認證酒品的國際知名度與競爭力。

另為鼓勵認證業者良性競爭，財政部本年舉辦第10屆認證啤酒品評競賽，將參賽啤酒分為Lager、Ale及水果啤酒3類，邀請國內品酒專家，採盲飲模式進行評審，評審結果共9款啤酒得獎。本次發表會亦邀請與會貴賓共同品飲該等啤酒，並請獲獎業者為大家解說自家啤酒之風味及特色，讓與會貴賓對於認證優質酒品之風味留下深刻體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

財政部 埔里 舊金山

延伸閱讀

財部：今年營業車牌照稅 繳納期限到10月31日

美國前財政部助理部長來台發表新書 呂桔誠為推手

新北落實酒品安全管理 多管齊下杜絕劣酒流入市面

房市轉淡效應 長照基金稅源達標難度增 全年達成率恐探設置以來最低

相關新聞

東元能源服務轉型加速 鎖定電子大廠綠電交易明年第一季啟動

機電大廠東元（1504）29日在「台灣國際淨零永續展」中，發表最新的ESCO（能源技術服務）一站式解決方案，正式從設備製...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28％ 探9年新低

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%、年減32.1%，今年前三季全台建物買賣移...

機捷 A14 滲水問題排除 交通部：將與 T3 航廈同步啟用

桃園機場捷運A14車站工程進入最後衝刺。交通部長陳世凱日前偕同鐵道局長楊正君、桃園國際機場公司董事長楊偉甫前往A14站及...

國泰航空投資千億港幣擴百架新機、布局航點 ITF販售飛機盲盒

國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗表示，國泰航空投入千億港幣，擴展機隊、布局航點、服務升級及數位創新，目...

北市社宅搶翻天還「過度公證」 議員：恐耗上億元

北市社宅民眾搶翻天，議員發現市府與住戶每次簽約都要公證、共攤費用，但今年訴訟率不到1％，批市府過度公證亂象，要是全市社宅...

若家人近日過世 這樣做也可以去郵局領普發一萬

普發一萬的特別預算10月23日公布生效後，相關登記預計於11月5日正式啟動。財政部表示，民眾若在10月23日（含當日）後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。