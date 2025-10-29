臺灣酒品耀國際 2025財政部優質酒類認證成果發表會

財政部29日下午於大倉久和大飯店舉行「2025財政部優質酒類認證成果發表會」，除為新通過認證之製酒業者授證及頒發今年品評競賽優勝獎項，並於會中辦理9款優勝啤酒之品飲會，向國人展現該部推動優質酒類認證之豐碩成果。

財政部自92年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，始授予使用W認證標誌。29日獲該部授證之認證業者，包括臺虎精釀股份有限公司福德廠、埔里鎮農會農村休閒酒莊、福祿壽國際酒品股份有限公司及臺灣菸酒股份有限公司埔里酒廠、隆田酒廠與臺中酒廠。

財政部表示，為行銷推廣我國認證酒品，該部自106年起薦送認證酒品參加國際競賽，歷年均有優異表現。本年再度挑戰2025美國舊金山世界烈酒競賽，打破歷年紀錄，勇奪38面獎牌，包含7面雙金牌、13面金牌、13面銀牌及5面銅牌，不僅證明我國釀酒產業的卓越實力，更成功提升認證酒品的國際知名度與競爭力。

另為鼓勵認證業者良性競爭，財政部本年舉辦第10屆認證啤酒品評競賽，將參賽啤酒分為Lager、Ale及水果啤酒3類，邀請國內品酒專家，採盲飲模式進行評審，評審結果共9款啤酒得獎。本次發表會亦邀請與會貴賓共同品飲該等啤酒，並請獲獎業者為大家解說自家啤酒之風味及特色，讓與會貴賓對於認證優質酒品之風味留下深刻體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康