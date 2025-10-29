基米與日商簽三方MOU 打造台日核酸與奈米藥物新平台

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
基米29日與日本簽署三方合作意向書，日本精化株式會社磷脂質事業本部部長松本正樹（左起）、基龍米克斯生物科技董事長周孟賢及日隆精化總經理陳煌合影。圖／基米提供
基因定序領導大廠基米（4195）29日宣布，與日本精化株式會社（Nippon Fine Chemical Co., Ltd）及其台灣子公司日隆精化（Zillion Fine Chemicals International Co., Ltd.）簽署三方合作意向書（MOU），三方將共同推動核酸與藥物製程的跨國合作，串聯台灣與日本的研發與產業能量，進軍全球市場。

根據合作協議，將以基米在基因定序與短鏈核酸製造的專業技術與服務出發，借重日本精化在脂質奈米粒（LNP）藥物的製程實力，以及日隆精化具備的整合能力與市場網絡，攜手打造從研發、生產到臨床應用的一站式解決方案，投入未被滿足的醫療需求，加速創新藥物的開發，嘉惠更多病患。

日本精化是一家具百年歷史的日本上市企業，不僅在塑化原料、工業與家用清潔產品、特用化學、醫藥化學及化妝品等領域具有市場領導地位，也專注於磷脂質（Phospholipids）技術的研究與應用，擁有逾40年的微脂體（Liposome）與脂質奈米微粒（LNP）藥物開發實績。日隆精化則是日本精化在台灣的子公司，深耕台灣逾16年，從事精密化學、化妝品原料等的進口貿易，以及脂質型藥物的CRO與CDMO等整合服務。

基米總經理江俊奇表示，很高興能與日本精化、日隆精化建立起夥伴關係，透過本次跨國合作，不僅能深化台日兩地的市場鏈結，更結合三方在核酸合成、脂質製程與製程整合等核心技術優勢，進一步強化亞洲高階製藥供應鏈的競爭力，為全球新藥產業注入新動能，開啟核酸與LNP藥物發展的新篇章。

日本精化磷脂質部門本部長松本正樹表示，隨著全球核酸藥物與奈米遞送技術的迅速發展，將高品質製程技術導入國際合作，已成為推動創新藥物實現臨床與商業化應用的關鍵。很高興能與基米成為合作夥伴，透過三方的優勢結盟，相信能開創多贏新局。

根據國際市場研究機構360iResearch的報告指出，隨著基因治療為個人化醫療及臨床創新開啟新途徑，帶動核酸藥物市場前景看好，2024年全球核酸藥物市場規模約333.7億美元，預估至2030年將達709.5億美元，期間複合年成長率為13.39%。

日本 奈米

