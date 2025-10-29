聯合再生蟬聯第13年 獲經濟部能源署優質太陽光電產品金能獎

2025台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展即日起正式開跑，聯合再生（3576）今年以「Power Your World光的連結」為主軸再次登場，概念以「能量」為核心，貫穿社會每個角落，並打造出90%可回收、減少90%碳排放的展區，更規劃「永續聲浪」Live Podcast，邀請各領域專家輪番登場，以聲音聚起永續的改變浪潮。

此外，聯合再生能源也蟬聯第13年，再次成為經濟部能源署第十三屆優質太陽光電產品（金能獎）大贏家，勇奪3項大獎。聯合再生能源執行長張為策也藉此率領高階管理團隊，在場宣告將與團隊一起持續打拼，成為我國低碳能源主要供應者，讓社會邁向淨零碳排與永續未來。

綠能之光連結行動共鳴 體現企業永續價值

聯合再生能源執行長張為策表示，此次台灣國際智慧能源週，聯合再生能源以「Power Your World光的連結」為核心語彙，代表了能源的啟動與希望的延伸，進入生活中的每個層面，從個人、家庭、企業到整個社會，都能透過再生、低碳能源，使世界充滿能量；同時，更象徵聯合再生能源在策略性、全方位布局再生能源市場下的Total Solution系統思維，展現了聯合再生能源以身為產業領導品牌以身作則的決心和全體營運團隊的遠見抱負，更是加強聯合再生能源己身在國際永續供應鏈中的價值。

張為策進一步說明，此次整體展位結構以「可回收方形框架」並搭配「低耗能LED 漁網燈」以及「3D全息投影展示」取代木工施作與一次性印刷，同時展位內設置「永續聲浪」Live Podcast行動車為活動中樞，邀請到各個領域的專家前來分享，能源故事、生活永續議題和專業知識，從現場延伸到Podcast節目，向外擴散、創造聲浪，使展場成為永續及美感的全方位循環展示空間。