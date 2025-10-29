裕民風能攜手Purus成立「UPO」 布局亞太離岸風電市場
裕民航運（2606）旗下裕民風能（UMO）29日宣布與英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業共同宣布成立合資公司UPO Holdings Co., Ltd.（UPO），加速拓展臺灣及亞太區離岸風電市場布局。
裕民表示，UPO已訂製兩艘客製化的全新VARD 419型海洋風電運維母船，兩艘新船預計自2027年起陸續交付。船舶長度88公尺，專為臺灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，並搭載多項業界領先的設備與技術。
裕民指出，技術包含Seaonics全電動Walk-to-Work三度空間動態平衡廊橋，提供安全高效之人員通行方案；先進DP2動態定位系統，確保於惡劣海況下船舶船位的恆定性及保持高精準操控；油電混合動力推進系統，有效降低排放並降低燃油消耗，以及可容納最多120名乘客的住艙，包括最多93位技術人員，支援船舶能在風場長時間作業；「ClimateMax」空調與濕度控制系統，提升乘客於熱帶海域環境舒適度；智慧化船載監控及安全管理系統，提高營運彈性與可靠度。
此跨國合作將於 「2025 台灣國際風能展」正式亮相，UPO 董事長徐國安表示，UPO的成立並非僅止於股權合作，而是一項共同擘劃亞太清潔能源未來的戰略承諾。藉遠東集團雄厚資源、裕民航運深厚海運經營能力，以及Purus在離岸風電領域的專業優勢，期望公司能為臺灣與綠能世界建立連結的橋樑。
