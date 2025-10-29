天宇推零元試用方案 搶攻儲能市場商機

天宇（8171）以創新思維推出「零元試用方案」，讓企業不需任何初期投資即可導入儲能系統。試用期間為六個月，僅需依台電電價八折支付電費，由天宇團隊協助規劃削峰填谷時段，節費效果立即可見。期滿後，企業可依成果選擇租賃、購買或分潤等合作方式，靈活又具成本效益。

天宇指出，隨著再生能源快速成長，如何確保電力穩定與能源安全，已成為全球能源轉型的核心課題。台灣政府規劃於2025年前達成1,500 MW儲能設置目標，儲能已不再是選擇，而是必然趨勢。

在技術方面，天宇從電芯模組到BMS監控皆採多層防護架構，確保系統在各種環境下長時間安全穩定運作。目前已完成多個工商儲能案場，累積豐富實務經驗，並持續透過數據分析優化系統效能。

天宇強調，淨零轉型需要產官學跨界合作。未來將以「在地製造、國際接軌」為核心，推動儲能在全台各縣市、離島及產業園區的應用，並與國際夥伴攜手，讓台灣成為亞洲智慧儲能與綠能轉型的示範中心。