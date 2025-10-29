熙特爾參加國際智慧能源周 大秀一站式儲能解決方案

台灣新創企業熙特爾新能源（7740）於「2025 台灣國際智慧能源周」以「Power Your Success」為主軸，全方位展示最新技術與國際合作成果。展出亮點包含Powered By VOLVO PENTA行動儲能單元(BESS) 、自主研發的GridLink表後儲能EMS能源管理系統、5MWh大型液冷儲能櫃與國內最大儲能安全檢測實驗室，展現熙特爾一站式儲能系統應用整合服務，並舉辦六場高峰論壇，串聯產官學界共同探討儲能最新趨勢。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，這次能源周我們將團隊成果全面具象化，讓參觀者更直觀感受熙特爾如何以系統思維，推動智慧能源的落地應用，也展現我們的技術深度與整合能力，實踐『Power Your Success』品牌精神，讓各界看見熙特爾在儲能領域的實力與突破。

瑞典VOLVO集團旗下 VOLVO PENTA 此次也應熙特爾新能源邀請，首次參與「台灣國際智慧能源周」，正式揭開雙方在亞太市場合作的新里程碑。現場發表行動儲能解決方案，由熙特爾負責系統整合與應用開發，採用VOLVO PENTA高效電池模組，展示「工地電動化」與「施工零碳化」的未來場景。VOLVO集團新加坡資深經理蔡振榮Dennis Chua 表示，亞太地區正進入行動儲能高速成長期，此次於熙特爾展位設立的「Powered by VOLVO PENTA」專區，不僅展現合作成果，也象徵雙方攜手推動亞太永續能源發展的共同承諾。

熙特爾新能源事業中心副總經理詹軍盛指出，VOLVO PENTA在動力與電池系統的安全設計上享有世界級聲譽，結合熙特爾在系統整合、應用開發的專業，絕對是強強聯手，未來雙方也將持續深化在行動儲能及工業電動化領域的合作布局。

在本屆能源周展會現場，熙特爾規劃四大展示空間，備受矚目的沉浸式模型展示區，包含與VOLVO PENTA合作打造的行動儲能單元（BESS）實體模型首次亮相，勾勒「工地電動化、施工零碳化」的未來樣貌。5MWh大型液冷儲能櫃模型，則是以高功率密度、多層液冷架構與模組化設計為概念基礎，呈現熙特爾在大型儲能系統的研發碩果。現場同步展示橫跨台北、林口、台中三大基地即將啟用的實驗室模型，建構30kW、300kW與3MW三種規格測試平台，被譽為全台規模最大儲能測試艦隊，代表熙特爾從設計、生產到驗證的完整技術鏈正式成形，為台灣智慧能源產業打造更安全、更可靠的檢測基礎。