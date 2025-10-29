麗寶集團瞄準地上權案！名軒開發推高雄「名軒亞灣城」以七五折搶市

麗寶集團旗下名軒開發（1442）29日表示，將在高雄推出地上權宅「名軒亞灣城」，地上權年限達70年，價格上大打親民牌，開價每坪30萬元，比周邊4字頭行情，每坪價差達10萬元，相當於打了市價七五折。

麗寶集團積極布局地上權住宅，每次地上權標案釋出，幾乎都可以見到集團影子，麗寶認為，地上權住宅讓消費者能用更合理的總價入住核心地段，也讓土地運用更有效率。

近年全台房價高漲下，地上權住宅也愈趨熱絡，名軒開發趁勢推出高雄「名軒亞灣城」，名軒表示，該案總銷50億元，基地面積超過2700坪，規劃地上14層，地下2層，包括27-37坪380戶住宅，10戶店面以及9戶辦公室，配備泳池宴會廳、迎賓大廳等全齡化設施，並導入集團飯店品牌服務，兼具生活機能與居住質感。

更重要的是，名軒強調，該案地上權年限長達70年，對一般自住需求而言已相當足夠，且屆時政府通常會視使用狀況續約，並非「用完就收回」的誤解。

名軒表示，亞灣城原預計在成屋後才推案，但由於地段十分優異，加上難得千坪大基地，以及擁有飯店的麗寶集團的品牌力，因此客戶詢問不斷，所以才提早於結構時期先開放銷售部分棟別，目前已開放預約進行介紹，早鳥購買享有優惠，該案開價3字頭，與周遭開價4字頭的所有權行情來看擁有不少價差。

此外，名軒近期也在苗栗後龍推出「名軒心城市」，以實際行動展現品牌對地方發展的長線布局。該案為所有權建案，位於後龍車站生活圈、鄰近苗栗高鐵特區，受惠於「桃竹苗大矽谷計畫」與綠能AI後勤基地效應，帶動區域房市熱度。

「名軒心城市」位在苗栗後龍的中山路與光華路口，基地面積達2,570坪，規劃地上15樓、地下3層，總戶數453戶，包括住家共448戶、店面4戶、及社會福利設施1戶。包含住家共448戶、店面4戶、以及社會福利設施1戶。住宅房型則是規劃了1+1房和3房，22-36坪等多元選擇。

名軒表示，「名軒心城市」目前正處於醞釀階段，集團原先打算於房子蓋好之後才進行開賣，但因該案深具有地標價值，也是苗栗所有縣市市區內最大基地，所以詢問的人非常多，集團才決議先將其中1棟開放出來給這些詢問的客戶先行了解，目前才剛開始醞釀已有蠻大的回響與不錯的成績，預計在接待中心完成之後將會正式開案，可為現在的房市案注入一股新的活力。