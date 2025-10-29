陽明海運8,000 TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃輪合約簽署

陽明海運（2609）28日與日本造船株式會社、今治造船株式會社及正榮汽船株式會社在日本今治國際飯店舉行8,000 TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃輪簽約儀式，由陽明海運董事長蔡豐明及日本造船檜桓幸人董事代表簽署購入3艘建造中新船與3艘新船建造合約。

系列新船預計自2028年起陸續交付，將有助陽明海運營運船隊汰舊換新，確保中長期運力穩健供給與強化核心航線營運。

本次簽約之8,000 TEU級全貨櫃船，為陽明海運首批採甲醇雙燃料預置規劃之船舶，交船後將逐步汰換陽明海運現役超過船齡20年之5,500 TEU級老舊船舶。新船之節能設計可有效提升陽明海運跨區型船隊之競爭力與營運彈性，並利於持續降低船舶碳排強度以符合國際法規規範；同時透過與日本造船、今治造船及正榮汽船長期合作經驗，共同推進船舶脫碳技術進展，在本批船舶主機設計結構已具備未來轉換為使用綠色甲醇之技術，並於推進系統配備高效能螺槳、節能舵葉及舵翼，提升推進效率，保留未來因應綠色甲醇商業化量產潛力及法規變化調整船隊能源布局之彈性，展現陽明海運呼應客戶減碳需求與推動永續運輸之決心。

陽明海運強調，公司以貨櫃運輸本業穩健發展為核心，將持續關注市場趨勢、中長期航線業務規劃及國際環保法規要求，優化船隊資源以提升營運競爭力，以建構完善全球運輸服務網絡，拓展營運規模符合全球貿易需求成長需要，並進而實踐提供客戶安全可靠、低碳永續運輸服務之承諾。