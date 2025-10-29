TOYOTA會長豐田章男宣布 CENTURY將開創下一個汽車百年傳奇

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／日本東京即時報導
TOYOTA豐田汽車會長豐田章男宣布29日於日本移動車展宣布CENTURY(期待)將成為層峰新品牌。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA豐田汽車會長豐田章男宣布29日於日本移動車展宣布CENTURY(期待)將成為層峰新品牌。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA豐田汽車會長豐田章男於29日日本移動車展宣布CENTURY(期待)將成為豐田最高層峰品牌，CENTURY不會是豐田的子品牌，是一個向全世界證明日本造車藝術的卓越品質，車頭的鳳凰神鳥標誌，象徵鳳凰引領豐田開創下一個百年汽車傳奇，挑戰全球知名的Rolls-Royce Cullinan等頂級豪華車款。

豐田章男認為Century可以說是日本天皇的專用車之一，這款車只客製化賣給特定的客人，一直是豐田集團頂級旗艦品牌，就算有錢也不見買的到，隨著全球車市的轉變，豐田章男期望扭轉日本消失三十年命運，Century這個品牌將會跟全世界證明日本人的造車藝術，未來將提升至一個獨立、超越Lexus的地位。

這次日本移動車展，豐田章男正式宣布，推動將Century打造成一個獨立品牌，使其在集團中擁有更重要的戰略地位，向全世界證明日本造車藝術；未來Century除了在於品牌戰略上的提升，預計會推出更多元化的產品，並挑戰全球市場。

所以Century是獨立品牌戰略，豐田章男希望將Century從豐田品牌架構中分離出來，成為一個獨立的旗艦品牌，地位將會超越Lexus；全球市場拓展Century將不僅限於日本市場，還將朝著全球市場邁進，挑戰Rolls-Royce Cullinan等頂級豪華車款。

多元化產品線，除了現有的房車和休旅車（Century SUV），預計未來會推出更多樣化的車型，如雙門跑車、甚至奢華MPV，以觸及更廣泛的客層。至於性能化發展：豐田章男熱衷於性能車，未來也可能推出性能版的Century GRMN版本，讓車主能體驗到更多的駕馭樂趣。

汽車達人分析，在2025年的日本移動展（Japan Mobility Show 2025）上，豐田、Lexus、Century、Daihatsu 將在同一展廳展示，這也顯示豐田集團透過跨品牌合作來展示未來願景的策略。

CENTURY不會是豐田的子品牌，車頭的鳳凰神鳥標誌，象徵鳳凰引領豐田開創下一個百年汽車傳奇。記者黃淑惠／攝影
CENTURY(期待)車頭的鳳凰神鳥標誌，象徵鳳凰引領豐田開創下一個百年汽車傳奇。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA豐田汽車會長豐田章男於29日日本移動車展宣布CENTURY(期待)將成為豐田最高層峰品牌，挑戰全球知名的像Rolls-Royce Cullinan等頂級豪華車款。記者黃淑惠／攝影
日本移動車展CENTURY(期待)展出全新車款要向全世界證明日本造車藝術卓越品質。記者黃淑惠／攝影
