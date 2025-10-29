高雄10公頃產專區開放標租 地上權70年、底價1500萬起

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高雄新市鎮產業專用區土地標租說明。圖／國土署提供
為活化高雄新市鎮土地、帶動地方產業升級，內政部國土署29日宣布，即日起釋出高雄新市鎮第一期發展區內10.48公頃的產業專用區土地，開放標租至2026年2月26日。

國土署表示，此次標租案預定於2026年3月2日開標，土地建蔽率60%、法定容積率達400%，租期長達70年，標租底價新台幣1,500萬元起，提供業者長期穩定發展的投資環境。

國土署介紹，標租土地位於高雄都會公園與岡山本州工業區之間，交通便捷，鄰近捷運與台鐵雙軌運輸系統，可串聯橋頭科學園區與周邊半導體供應鏈。橋頭科學園區及相關基礎建設預計於年底完工，將成為南台灣產業轉型的重要基地。

新市鎮的產業專用區則可進駐養生醫療、工商展覽、創新產業及企業營運總部等低污染、高附加價值事業，預期能形成高科技產業聚落與城市經濟新動能。

國土署補充，這次標租依《新市鎮土地標售標租辦法》採「設定地上權」方式辦理，凡依法在台設立登記的公司，或兩家以上業者組成的合作聯盟均可投標，投資人可到官網下載投標須知及相關文件。

