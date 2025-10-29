太陽能廠看產品價格落底 預期2026年營運好轉

太陽能廠聯合再生及元晶表示，隨著中國大陸廠商強化自律，太陽能產品價格應已落底，預期明年營運表現應可好轉，美國市場是業績成長主要動能。

台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今天登場，聯合再生執行長張為策受訪說，中國大陸主導全球太陽能製造市場，隨著中國廠商強化自律，將有助於太陽能產品價格落底。

張為策表示，由於太陽能市場依然處於供過於求情況，產品價格應只是止跌回穩，並無上漲的條件。明年營運應可好轉。

張為策說，美國總統川普雖然偏好傳統能源，不過，美國太陽能市場一年仍可望達30GW至40GW規模，加上去中化政策，對台灣廠商具發展機會。聯合再生不排除採取收購計畫，布局美國太陽能模組製造。

元晶副總經理江郅豪也認為，太陽能產品價格已跌無可跌，明年業績表現可望優於今年。元晶在美國市場將以電池產品為主，日本則出口模組產品，短期並無美國設廠生產計畫。

江郅豪表示，元晶在台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，主要展出可以抵抗17級風的太陽能模組、防眩光和可撓式太陽能模組。