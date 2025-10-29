大同擬日本熊本設點 爭取國際算力中心進駐

大同公司總經理沈柏延今天表示，已在日本熊本找好土地，搭配大同擅長的電力系統，盼明年爭取OpenAI這類平台進駐，建置、營運算力中心，並將入股越南變壓器台商6至7成股權，布局東南亞市場。

2025智慧能源週今天登場，沈柏延於展場受訪時指出，已在日本熊本找好土地，地主將共同參與，大同則扮演設計、採購、施工統包商（EPC）角色，提供資料中心、雲端服務業者建置算力中心。以美國業者而言，日本是海外算力中心很好的選擇，這些廠商到日本熊本只需「拎包入住」即可。

三立電視董事長張榮華今年8月入主大同公司，擔任大同董事長。沈柏延指出，張榮華只帶了一個財會策略小組，幫大同拓展業務，做好管控及行銷。

沈柏延說，看好越南等東南亞變壓器市場，蹲點1年後，已與當地一家變壓器台商洽談，盼今年底前簽約，取得60%至70%股權；很多中國廠商赴越南發展，大同規劃入主這家變壓器廠後，用大同中國廠的材料在越南生產變壓器，取得和中國廠商公平競爭機會。

另外，大同台灣觀音廠變壓器新產線，預計明年第1季量產，看好未來10年變壓器市場前景。