國票金控重訊 澄清職場霸凌爭議 依法調查中

國票金控（2889）29日發布重大訊息公告澄清媒體報導。國票金表示，針對國票證券職場霸凌爭議，目前調查尚無任何「正式認定」結果，相關程序仍依法進行中。

近日多家媒體報導「國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了」、「國票證券爆職場霸凌！高層遭控濫權干預調查 勞動局回應了」等新聞內容，國票金表示這些報導部分與事實不符，可能造成社會大眾誤解，特此鄭重澄清。

國票金指出，國票證券在接獲職場霸凌爭議後，已依法啟動內部調查。然而，當調查報告送交審計委員會討論時，有委員指出調查小組部分成員涉及利害衝突，且仍有事項需進一步了解，因此該報告尚未獲得通過。

為確保調查之公平與公正，審計委員會已決議成立獨立調查小組，重新進行專案調查，相關程序目前正依法進行中，尚未有正式結論。

國票金表示，一向重視員工權益與職場環境，對任何違法或不當行為絕不寬貸，並將依相關法令嚴格處理，以維護公司治理與社會信任。

國票金控再次強調，請外界勿輕信或轉載未經查證的不實報導，以免誤導社會大眾。