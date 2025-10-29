快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

國票金控重訊 澄清職場霸凌爭議 依法調查中

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

國票金控（2889）29日發布重大訊息公告澄清媒體報導。國票金表示，針對國票證券職場霸凌爭議，目前調查尚無任何「正式認定」結果，相關程序仍依法進行中。

近日多家媒體報導「國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了」、「國票證券爆職場霸凌！高層遭控濫權干預調查 勞動局回應了」等新聞內容，國票金表示這些報導部分與事實不符，可能造成社會大眾誤解，特此鄭重澄清。

國票金指出，國票證券在接獲職場霸凌爭議後，已依法啟動內部調查。然而，當調查報告送交審計委員會討論時，有委員指出調查小組部分成員涉及利害衝突，且仍有事項需進一步了解，因此該報告尚未獲得通過。

為確保調查之公平與公正，審計委員會已決議成立獨立調查小組，重新進行專案調查，相關程序目前正依法進行中，尚未有正式結論。

國票金表示，一向重視員工權益與職場環境，對任何違法或不當行為絕不寬貸，並將依相關法令嚴格處理，以維護公司治理與社會信任。

國票金控再次強調，請外界勿輕信或轉載未經查證的不實報導，以免誤導社會大眾。

國票金控 職場 霸凌

延伸閱讀

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

勞資爭議避觸法 北市三大主題勞動法令專家免費幫上課

反公務員職場霸凌、毒駕、酒駕三讀 最重一次記二大過免職

國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

相關新聞

開獎了！新北社宅招租抽籤 三峽國光二期中籤率破3成

社宅僧多粥少，每次抽籤總是擠破頭，「新北市1+10處青年社會住宅」近期聯合招租電腦抽籤作業，吸引8366件申請，三峽國光...

東元能源服務轉型加速 鎖定電子大廠綠電交易明年第一季啟動

機電大廠東元（1504）29日在「台灣國際淨零永續展」中，發表最新的ESCO（能源技術服務）一站式解決方案，正式從設備製...

全台前三季房市交易量跌破20萬棟、年減28％ 探9年新低

根據內政部最新資料顯示，9月全台建物買賣移轉棟數為20,039棟，月減3.9%、年減32.1%，今年前三季全台建物買賣移...

機捷 A14 滲水問題排除 交通部：將與 T3 航廈同步啟用

桃園機場捷運A14車站工程進入最後衝刺。交通部長陳世凱日前偕同鐵道局長楊正君、桃園國際機場公司董事長楊偉甫前往A14站及...

國泰航空投資千億港幣擴百架新機、布局航點 ITF販售飛機盲盒

國泰航空新任台灣區總經理冼蔚宗今年9月上任，冼蔚宗表示，國泰航空投入千億港幣，擴展機隊、布局航點、服務升級及數位創新，目...

北市社宅搶翻天還「過度公證」 議員：恐耗上億元

北市社宅民眾搶翻天，議員發現市府與住戶每次簽約都要公證、共攤費用，但今年訴訟率不到1％，批市府過度公證亂象，要是全市社宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。