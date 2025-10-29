東元能源服務轉型加速 鎖定電子大廠綠電交易明年第一季啟動

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元積極拓展低碳永續能源服務，左起為東元空調暨智慧生活事業群處長林建榮、副總經理陳恆偉、機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處處長孫健榮。記者籃珮禎攝影。
機電大廠東元（1504）29日在「台灣國際淨零永續展」中，發表最新的ESCO（能源技術服務）一站式解決方案，正式從設備製造商跨足能源服務整合供應商。東元副總經理陳恆偉指出，公司已於今年7月成立「能源技術服務事業部」，並看好國內ESCO市場未來十年的成長潛力，目標將此業務打造為集團營運的重要支柱。

陳恆偉表示，新事業部整合動力系統、空調、儲能等核心技術，為企業提供從碳盤查、節能規劃到綠色融資的全流程服務，專案平均節能率可達30%至40%以上。東元同時結合三家銀行建構綠色金融架構，透過「節能分潤＋融資協作」模式，提供總計10億至50億元的綠色融資額度，有效降低企業導入節能方案的資金壓力。

陳恆偉指出，目前手中洽談或執行中的專案已達數十件，規模從數百萬到破億元皆有，應用範疇廣及高耗能產業、商辦及醫療院所等多元領域。

陳恆偉強調，東元除了提供一站式解決方案外，也計畫攜手全台上千家中小ESCO業者，共同打造能源服務生態系，積極搶攻百億元淨零商機。

綠電交易領域，東元亦有明確進程。公司指出，已在今年4月取得綠電交易執照，目前鎖定2至3家大型集團企業，其中以電子業居多，單一客戶需求規模達數千萬度。東元預計，最快將在明年第1季正式開始售電，期望藉由節能服務與綠電交易的雙引擎策略，加速全台產業的永續轉型。

